متطوعات "دفاع مدني دبي" يشاركن في مبادرة "معكم يداً بيد "

المصدر: دبي-البيان

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شاركت الإدارة العامة للدفاع المدني بدبي بفريق متطوعات في المبادرة الوطنية المجتمعية (معكم يداً بيد) التي اطلقها سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، لإسناد الفرق الحكومية للتعاطي بإيجابية مع آثار الأمطار والسيول.

وتأتي مشاركة "الإدارة" للمساهمة مع الجهات المعنية في إزالة الآثار الناجمة عن السيول والأمطار، خصوصا تنظيف البيوت المتضررة إضافة إلى خدمات التوعية والوقاية من مخاطر السيول وأثرها السلبي على الأرواح والممتلكات.

وأشرفت لجنة ( المها النسائية ) على تنفيذ الجوانب الموكلة إلى فريق عمل متطوعات الدفاع المدني من مختلف الجنسيات على مستوى الإدارات، وإنجاز مهامها على أكمل وجه بالتعاون مع الفرق الحكومية الأخرى في إزالة الاتربة والأوساخ التي خلفتها الأمطار ومساعدة الأسر على استعادة طبيعة الحياة في منازلها .

و تفقد العقيد خالد ربيع الحمودي، نائب مدير إدارة الدفاع المدني بالفجيرة، عضو لجنة مبادرة (معكم يداً بيد) سير عمل فريق متطوعات الدفاع المدني بدبي مشيداً بالجهود المبذولة والمشاركة الفعالة لإنجاح المبادرة الوطنية .

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