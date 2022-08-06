خدمات مجانية للدعم النفسي والمعنوي

المصدر: (أبوظبي - وام)

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هدف الإمارات الدائم والنهائي هو الوصول إلى الرقم واحد على مستوى العالم في جميع المجالات، ويتأكد ذلك يوماً بعد آخر، وأنه هدف حقيقي وليس شعاراً، وسط مؤشرات عالمية تفيد بأن الدولة هي أفضل مكان للإقامة والعمل والزيارة، ويتجلّى ذلك في مجال توفير بيئة العمل المثالية للموظفين في كل القطاعات إلى مستويات غير مسبوقة، وصلت إلى حد توفير خدمات مجانية في مجال الصحة النفسية والدعم المعنوي، إذ تنال العناية بالصحة النفسية للموظفين اهتماماً متصاعداً في الدولة التي شهدت أخيراً تطبيق العديد من المبادرات في هذا الإطار، بهدف تعزيز إيجابية بيئة العمل والارتقاء بقدرات وإنتاجية العاملين فيها، إذ أطلقت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية برنامج المساندة النفسية والمعنوية لموظفي الحكومة (حياة)، كما توفر دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، عبر خط «استجابة» خدمة الدعم النفسي للأفراد.

وفي دبي، تقدم الإدارة العامة للدفاع المدني خدمات الاستشارات والدعم في مجال الصحة والدعم المعنوي والنفسي لمنتسبيها. وبدورها، أطلقت دائرة الموارد البشرية في عجمان برنامج تعزيز الصحة النفسية للموظفين.

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