دبي تعزز «الشيخوخة الصحية» بمرفق ابتكاري

المصدر: (دبي - وام)

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حظي بروتوكول إبطاء تأثيرات الشيخوخة عن طريق العلاج بالأوكسجين عالي الضغط، والذي بات متاحاً في دبي، بإقبال ملحوظ من قبل كبار السن من المواطنين والمقيمين والزوار، إذ تحتضن الإمارة «أفيف دبي»، أحدث مرفق طبي يركّز على صحة الدماغ والشيخوخة الصحية، وهي واحدة من ثلاث عيادات متخصصة في المجال على مستوى العالم، توفر علاجاً ثورياً لإبطاء تأثيرات الشيخوخة.

وقال سلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة «دي بي ورلد» التي تستثمر في «أفيف»: «تقود دولة الإمارات التحول في استراتيجية الرعاية الصحية للتركيز على مساعدة الناس على العيش بشكل أفضل، والانتقال من إعطاء الأولوية للشباب إلى زيادة الاهتمام بالشيخوخة الصحية.. وتحقيقاً لهذه الغاية، تواصل دولة الإمارات تشجيع المبتكرين في قطاع الرعاية الصحية لتوظيف أحدث التقنيات في هذا القطاع الحيوي».

ويعمل في المرفق الطبي فريق مختص يشمل الأطباء وعلماء الطب النفسي والمختصين في مجال الأداء العصبي والبدني وخبراء التغذية والشيخوخة، الذين يتعاونون ضمن جهود منسقة تهدف إلى تحسين الصحة الذهنية والقدرات المعرفية لكبار السن.

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