دبي تجمع 10 آلاف مشارك بالمؤتمر العالمي للأنف والأذن 2023

المصدر: دبي - عماد عبدالحميد

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تستضيف دبي خلال الفترة بين 17 و21 يناير 2023 في مركز دبي التجاري العالمي، المؤتمر العالمي لأمراض الأنف والأذن والحنجرة والرأس والعنق، وتعد الدورة المقبلة أول اجتماع شخصي ومباشر للمؤتمر على مستوى العالم منذ عام 2017، والدورة الأولى التي تشهدها منطقة الخليج، وذلك بعد تقديم شعبة الإمارات للأنف والأذن والحنجرة والرأس والعنق دعوة لنقل المؤتمر إلى دبي، بعد أن كان من المقرر أن يقام في دولة أخرى تحت شعار «تواصل العقول وبناء مستقبل لغدٍ أفضل»، وبمشاركة 10 آلاف طبيب ومتخصص من كافة دول العالم.

وقال الدكتور حسين عبد الرحمن الرند، الوكيل المساعد لقطاع الصحة العامة في وزارة الصحة ووقاية المجتمع، رئيس المؤتمر: يشرفنا أن نستضيف مجتمع أطباء الأنف والأذن والحنجرة من جميع أنحاء العالم في مؤتمر الاتحاد العالمي لجمعيات الأنف والأذن والحنجرة والرأس والعنق في دبي. وانطلاقاً من نجاح المؤتمرات السابقة، يأتي موضوع دورة عام 2023 بعنوان «تواصل العقول وبناء مستقبل لغدٍ أفضل»، بما يمهد الطريق لرفع مستوى رعاية المرضى وتحسين عافيتهم.

ريادة

وأكد الرند أن المؤتمر الذي تنظمه شعبة الإمارات للأنف والأذن والحنجرة والرأس والعنق، وبالتعاون مع الجمعية الخليجية للأنف والأذن والحنجرة والرأس والعنق، دليل على التزام الإمارة الراسخ بتوفير مكان مناسب للاتحاد العالمي لجمعيات الأنف والأذن والحنجرة والرأس والعنق من أجل إقامة مؤتمره الرئيسي، وجاء هذا كثمرة تواصل مع الاتحاد على مدار السنوات الأخيرة.

إنجاز

وأضاف: يعد مؤتمر العام القادم إنجازاً فريداً ينسجم مع رسالة شعبتنا المتمثلة في تعزيز المعارف والمهارات والخبرات في اختصاص الأنف والأذن والحنجرة بجميع فروعه، حيث يتخلل برنامج المؤتمر مجموعة من عرض لعدة حالات، وكذلك جلسات نقاش، وحوارات الخبراء، وورش عمل مخصصة لتطوير المهارات، بهدف تشجيع الباحثين والأطباء وخبراء الرعاية الصحية على تشارك المعارف والخبرات فيما بينهم.

نبذة

يعد الاتحاد العالمي لجمعيات الأنف والأذن والحنجرة والرأس والعنق منظمة غير سياسية تمثل أكثر من 50 ألف طبيب في المجال من حوالي 120 دولة من أعضاء الاتحاد، كما يُعتبر عضواً رائداً في البرنامج العالمي للوقاية من الصمم وفقدان السمع. وتأسس الاتحاد في عام 1965 لضمان استمرارية مؤتمرات الاتحاد العالمي لجمعيات الأنف والأذن والحنجرة والرأس والعنق، والتي انطلقت منذ عام 1928.

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