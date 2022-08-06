مبادرة «البرنامج الصحي» تواصل تسجيل المواطنين حتى 14 أغسطس

المصدر: دبي - وام

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تواصل مبادرة «البرنامج الصحي»، إحدى مبادرات مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية «نافس» تلقي طلبات التسجيل من المواطنين الراغبين بالانضمام إليها من حملة الثانوية العامة كحد أدنى، وذلك لغاية موعد انتهاء التسجيل في 14 أغسطس الجاري.

مشاركة

وتأتي مبادرة «البرنامج الصحي» كجزء من المستهدفات الحكومية الرامية إلى رفع نسب مشاركة الكوادر الإماراتية في القطاع الخاص وتحسين قدراتها وتمكينها من الحصول على فرص وظيفية واعدة ضمن القطاع الصحي الذي يعد أحد القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية ذات الأولوية في الدولة.

وأشارت فاطمة الحوطي مديرة إدارة التدريب وتنمية المهارات في وزارة الموارد البشرية والتوطين إلى أن الحملة التسويقية التي أطلقتها الوزارة على حساباتها بوسائل التواصل الاجتماعي المختلفة تستهدف التعريف بالبرنامج وشروط الانضمام له وكيفية التسجيل.

مزايا

وقالت: إنه يجب على المستهدفين الإسراع بالتسجيل والانضمام إلى البرنامج والاستفادة من المميزات التعليمية الاستثنائية والفرص الوظيفية النوعية التي يوفرها، فضلاً عن مواكبة النمو المتسارع في القطاع الصحي.

تعاون

يتعاون البرنامج مع 3 مؤسسات تعليمية وطنية مرموقة هي: كلية فاطمة للعلوم الصحية، وكليات التقنية العليا وجامعة الفجيرة، حيث يوفر منحاً دراسية متكاملة بنسبة 100%، ومكافآت مالية شهرية فضلاً عن توفير الفرص الوظيفية في القطاع الصحي للمنتسبين بعد التخرج واستيفاء الشروط المطلوبة، ويستهدف البرنامج استقطاب 2000 مواطن خلال العام 2022.

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