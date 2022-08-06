«كهرباء دبي» تسخّر الذكاء الاصطناعي لتعزيز الإنتاجية

المصدر: دبي - البيان

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تستثمر هيئة كهرباء ومياه دبي تقنيات الذكاء الاصطناعي لابتكار حلول وبرامج ومبادرات تسهم في تطوير وتحسين الأداء والإنتاجية وتعزيز جودة خدمات الهيئة.

وتعمل الهيئة من خلال «ديوا الرقمية»، الذراع الرقمي للهيئة، على إعادة صياغة مفهوم المؤسسات الخدمية للإسهام في توفير مستقبل رقمي جديد لإمارة دبي؛ وإحلال وتغيير النموذج التشغيلي للمؤسسات الخدمية والتحول إلى أول مؤسسة رقمية على مستوى العالم بأنظمة ذاتية التحكم للطاقة المتجددة وتخزينها، والتوسع في استعمال تقنيات الذكاء الاصطناعي وتقديم الخدمات الرقمية.

خطط واعدة

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: تتماشى خطط الهيئة مع الاستراتيجيات والخطط الحكومية الواعدة بما فيها استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي 2031 التي تهدف إلى تطوير منظومة متكاملة توظف الذكاء الاصطناعي في المجالات الحيوية لدولة الإمارات، ومبادرة دبي 10X، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتشكل منهج عمل لحكومة دبي للانتقال بدبي نحو ريادة المستقبل، وجعلها تسبق مدن العالم بـ 10 سنوات عبر الابتكار الحكومي وإعادة صياغة المفاهيم التقليدية لآليات العمل.

وأسهم تطبيق الهيئة لأحدث التقنيات المبتكرة في تحقيقها أعلى النتائج العالمية مقارنة بنخبة المؤسسات الخدمية في أوروبا والولايات المتحدة. ووصلت نسبة التبني الذكي لخدمات الهيئة إلى 98.99% حتى نهاية الربع الثاني من عام 2022، كما استكملت الهيئة التكامل الرقمي لأكثر من 70 مشروعاً مع جهات حكومية وخاصة.

وترتكز «ديوا الرقمية» على 4 محاور هي: إطلاق تقنيات متطورة للطاقة الشمسية في دبي، وتشغيل شبكة طاقة متجددة تستخدم تقنيات تخزين طاقة مبتكرة والتكامل بين الطاقة النظيفة والتخزين، والتوسع في استخدام الحلول المتكاملة للذكاء الاصطناعي، حيث ستكون دبي أول مدينة تعتمد على الذكاء الاصطناعي في تقديم خدمات الكهرباء والمياه، إضافة إلى التوسع في تقديم الخدمات الرقمية.

حلول مبتكرة

ومن أبرز الحلول المبتكرة التي توفرها الهيئة بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي وأحدث تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، موظف الهيئة الافتراضي «رمّاس» الذي يعتمد على الذكاء الاصطناعي، ويعمل من خلال 7 قنوات لخدمة المتعاملين هي: «موقع الهيئة الإلكتروني، تطبيق الهيئة الذكي، أنظمة «أليكسا» من أمازون، مساعد غوغل، واتساب، فيسبوك، والروبوتات».

ويقدم «رمّاس» مجموعة من خدمات الهيئة ويوفر خصائص عديدة مثل الإجابة عن استفسارات المتعاملين باللغتين العربية والإنجليزية على مدار الساعة.

وتوظف الهيئة الذكاء الاصطناعي لتعزيز سعادة المتعاملين والموظفين، وتحسين أداء أنظمتها من خلال «رمّاس للمتعاملين»، و«رمّاس لتعزيز العمل» و«تمكين العمليات عبر رمّاس». وقد أجاب «رمّاس» على أكثر من 6.4 ملايين استفسار منذ إطلاقه في الربع الأول من 2017 حتى نهاية يونيو 2022.

الأمن السيبراني

ويعمل مركز الأمن السيبراني في الهيئة على الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة والمميزات التي توفرها، للتحقق من المخاطر الأمنية المحتملة، وتقليل الزمن المستغرق لاتخاذ الاجراءات اللازمة.

مركز رعاية المتعاملين

وتوفر الهيئة من خلال مركز رعاية المتعاملين التابع لها تجربة متناسقة ومتكاملة وسلسة للمتعاملين، بما يتيح لهم إجراء معاملاتهم في أي وقت ومن أي مكان. ويتضمن المركز الرقمي التفاعلي المتكامل قاعدة معلومات موحدة ومتطورة تمكن الموظفين من الرد على استفسارات المتعاملين بطريقة أكثر دقة وسرعة.

ويشتمل المركز على قائمة ديناميكية مدعومة بالذكاء الاصطناعي تتيح لموظفي المركز التعرّف على حساب المتصل والوصول إلى سجل تواصل المتعامل مع الهيئة عبر مختلف قنوات التواصل وكذلك جميع المكالمات الصوتية التي أجراها مع الهيئة والمراسلات عبر البريد الإلكتروني أو المحادثات الفورية المرئية والكتابية بين الطرفين.

أتمتة العمليات الروبوتية

ويختص المشروع بأتمتة إجراءات العمل بالاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، ومحاكاة الإجراءات والمهام التي يقوم بها الموظف بشكل متكرر، والاستغناء عن المهام الروتينية.

ويشمل المشروع مجموعة من المبادرات من ضمنها أتمتة تحديث وضع الثغرات في الخوادم الأمنية؛ وأتمتة عملية مراقبة خدمة التخزين لبيانات «رمّاس»، وأتمتة عمليات طلب تصاريح العمل؛ وأتمتة نظام رصد نظم المعلومات الجغرافية؛ وأتمتة إجراءات الضمانات البنكية «العروض البنكية»؛ وأتمتة عمليات أمن المعلومات لمسح نطاق الهيئة.

نظام إدارة الأصول

ويعمل التطبيق على إدارة أداء المعدات الرئيسية في مجمّع جبل علي لإنتاج الطاقة وتحلية المياه بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي والمنصة السحابية. ويعتمد نظام تصنيف أهمية أصول توزيع الطاقة على الذكاء الاصطناعي لرقمنة عملية تصنيف أهمية أصول توزيع الطاقة، لـــ 34 ألف محطة نقل فرعية.

كما يعمل تطبيق الاستعادة الآلية للتغذية الكهربائية على تحديد موقع العطل الفني تلقائياً، وعزل أقسام الشبكة المتضررة وإعادة تشكيل الشبكة واستعادة التغذية الكهربائية آلياً ودون تدخل بشري.

التحكم الذكي

ويجمع نظام التحكم الذكي في التوربينات الغازية بين علوم الديناميكا الحرارية وتقنيات «التوأمة الرقمية» و«الذكاء الاصطناعي» و«تعلم الآلة» للتحكم الذاتي في التوربينات الغازية في المحطة «إم» في جبل علي والتي تعد أكبر محطة لإنتاج الطاقة وتحلية المياه في الدولة. ويسهم النظام في رفع كفاءة التوربينات وزيادة قدرتها الإنتاجية إضافة إلى تقليل استهلاك الوقود والحد من الانبعاثات الضارة.

دليل

وشاركت الهيئة في إطلاق «دليل إدارة مشتريات تقنيات الذكاء الاصطناعي» بالتعاون مع مركز الثورة الصناعية الرابعة التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي، ومركز الثورة الصناعية الرابعة في الدولة، بهدف توفير آليات متطورة للمشتريات الحكومية في مجال تقنيات الذكاء الاصطناعي.

المتحكم الذكي

وبدأت الهيئة وشركة سيمنس بمشروع تطوير تطبيق المتحكم الذكي لمحطة الطاقة «Power Block» كنموذج أولي على نطاق أوسع. ويعتمد التطبيق بشكل كامل على تقنيات الذكاء الاصطناعي وعلوم الديناميكا الحرارية الحديثة.

نظام بيانات أحادي الاتجاه

وحصلت الهيئة على شهادة براءة اختراع دولية لنظام بيانات أحادي الاتجاه ويهدف إلى ضمان نقل آمن لبيانات محطات إنتاج الطاقة وتحلية المياه إلى منصة مشتركة، ليوفر قاعدة معرفية لأصحاب القرار تمكنهم من الوصول إلى البيانات بشكل لحظي عبر الأجهزة الذكية.

المحطات الذكية

ويعتبر نظام المحطات الذكية نظام معلومات مركزي ذكي، يجمع البيانات آلياً في الوقت اللحظي من أنظمة التحكم بمحطات إنتاج الكهرباء والمياه بطريقة آمنة 100% عن طريق نظام البيانات أحادي الاتجاه. ويوفر النظام رؤية واضحة وشاملة لحالة العمليات والمعدات تتيح التحليل الدقيق واتخاذ القرارات السريعة والحاسمة لتحسين الأداء ومنع الأضرار.

نظام تحسين التشغيل

ويتم استخدام نظام تحسين التشغيل والتخطيط الاستراتيجي لإدارة أداء العمليات التشغيلية، والذي تم تطويره باستخدام علوم البيانات لتحسين أداء وحدات إنتاج الطاقة وبالتالي تحسين الكفاءة. ويعمل مركز المحاكاة والتدريب على تعزيز قدرات المهندسين والفنيين في الهيئة، من خلال معايشة ظروف تشغيلية مطابقة للواقع، وإكسابهم المهارات التي تتيح لهم الاستعداد لمواجهة مختلف الظروف.

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