الطقس المتوقع على الإمارات خلال الأيام المقبلة

المصدر: أبوظبي- البيان

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يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون طقس الإمارات خلال الأيام المقبلة على النحو التالي:

السبت

الطقس: صحو إلى غائم جزئي -احتمال تكون بعض السحب الركامية شرقاً بعد الظهر وتمتد على بعض المناطق الجنوبية قد يصاحبها سقوط أمطار

الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً مثيرة للغبار نهاراً وسرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س

البحر: خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

الأحد

الطقس: صحو إلى غائم جزئي – تظهر السحب شرقاً قد تكون ركامية بعد الظهر- تميل درجات الحرارة للارتفاع التدريجي .

الرياح: جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية وشمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً مثيرة للغبار نهاراً وسرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س

البحر: خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

الإثنين

الطقس: حار - صحو إلى غائم جزئي – تظهر السحب شرقاً بعد الظهر.

الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً مثيرة للغبارنهاراً وسرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س

البحر: خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

الثلاثاء

الطقس: حار - صحو إلى غائم جزئي – تظهر السحب شرقاً بعد الظهر.

الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً مثيرة للغبار نهاراً وسرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س

البحر: خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

الأربعاء

الطقس: حار - صحو إلى غائم جزئي – تظهر السحب شرقاً بعد الظهر.

الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً وسرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س

البحر: خفيف الموج في الخليج العربي وخفيف إلى متوسط الموج في بحر عمان.

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