الطقس المتوقع على الإمارات خلال الأيام المقبلة
يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون طقس الإمارات خلال الأيام المقبلة على النحو التالي:
السبت
الطقس: صحو إلى غائم جزئي -احتمال تكون بعض السحب الركامية شرقاً بعد الظهر وتمتد على بعض المناطق الجنوبية قد يصاحبها سقوط أمطار
الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً مثيرة للغبار نهاراً وسرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س
البحر: خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.
الأحد
الطقس: صحو إلى غائم جزئي – تظهر السحب شرقاً قد تكون ركامية بعد الظهر- تميل درجات الحرارة للارتفاع التدريجي .
الرياح: جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية وشمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً مثيرة للغبار نهاراً وسرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س
البحر: خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.
الإثنين
الطقس: حار - صحو إلى غائم جزئي – تظهر السحب شرقاً بعد الظهر.
الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً مثيرة للغبارنهاراً وسرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س
البحر: خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.
الثلاثاء
الطقس: حار - صحو إلى غائم جزئي – تظهر السحب شرقاً بعد الظهر.
الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً مثيرة للغبار نهاراً وسرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س
البحر: خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.
الأربعاء
الطقس: حار - صحو إلى غائم جزئي – تظهر السحب شرقاً بعد الظهر.
الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً وسرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س
البحر: خفيف الموج في الخليج العربي وخفيف إلى متوسط الموج في بحر عمان.