الطقس المتوقع في الإمارات غداً

المصدر: وام

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توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحوا إلى غائم جزئيا بوجه عام، وتظهر السحب شرقاً قد تكون ركامية بعد الظهر، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً مثيرة للغبار.

الرياح : جنوبية شرقية الى شمالية شرقية / 15 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س

الخليج العربي: خفيف الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 18:49المد الثاني عند الساعة 07:39 الجزر الأول عند الساعة 11:24 الجزر الثاني عند الساعة 02:23.

بحر عمان: خفيف الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 14:44 المد الثاني عند الساعة 05:44 الجزر الاول عند الساعة 08:45 الثاني عند الساعة 22:36.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى



أبوظبي 44 32 80 20

دبي 43 31 85 25

الشارقة 43 31 85 25

عجمان 43 33 75 30

أم القيوين 43 32 75 30

رأس الخيمة 43 34 70 35

الفجيرة 36 32 80 45

العين 46 31 70 25

ليوا 48 34 60 20

الرويس 45 32 80 25

السلع 45 33 75 30

دلما 40 33 75 30

طنب الكبرى 39 32 80 50

طنب الصغرى 39 32 80 50

أبو موسى 39 32 80 45

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