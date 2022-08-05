«إسعاد شرطة دبي» توقع مذكرة تعاون مع «تريندز»

المصدر: دبي - البيان

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وقعت القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة بمركز بطاقة إسعاد، مذكرة تعاون مع «مركز تريندز للبحوث والاستشارات»، بهدف تزويد موظفيهم ببطاقة إسعاد التي تصدرها شرطة دبي، وتجمع فيها كافة العروض والخصومات والمزايا التي تقدمها الشركات والمؤسسات التجارية العاملة في الدولة الإمارات و 92 دولة حول العالم.

وقع المذكرة كل من منى محمد العامري، المدير العام لمركز بطاقة إسعاد، والدكتور محمد عبد الله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز للبحوث والاستشارات، بحضور عدد من موظفي الجانبين.

وأكدت منى العامري، أن توقيع هذه المذكرة يعد بداية تعاون وشراكة مع «مركز تريندز للبحوث والاستشارات» نحو آفاق واسعة من العمل المشترك.

وأضافت: إن هذا التعاون البناء، والذي سيثمر عنه منح بطاقة إسعاد إلى موظفي المركز، سوف يؤدي إلى تحقيق السعادة للموظفين، وينعكس إيجاباً على مضاعفة العمل وزيادة الإنتاجية، ويؤدي بالضرورة إلى تقديم خدمات جيدة لشركائهم.

وأشارت العامري، إلى أن انضمام موظفي «مركز تريندز للبحوث والاستشارات» إلى قائمة المستفيدين من بطاقة إسعاد، إنما يعكس السمعة الممتازة التي وصلت إليها البطاقة، مؤكدة أنهم مستمرون في البحث عن احتياجات الموظفين وعائلاتهم، والسعي إلى تحقيقها للوصول إلى أعلى مؤشرات السعادة والرضا، والمساهمة في إسعاد المجتمع بمختلف شرائحه.



بيئة سعيدة وجاذبة



وبدوره عبر الدكتور محمد عبد الله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز للبحوث والاستشارات، عن شكره وتقديره للقيادة العامة لشرطة دبي ومركز بطاقة إسعاد، لإتاحة «برنامج إسعاد» لموظفي تريندز، مؤكداً أن التعاون بين «تريندز» و«إسعاد»، وحصول موظفي المركز على هذه البطاقة الرائدة ينسجم مع خطط ومبادرات الارتقاء بمعدلات الرضا والسعادة لدى الموظفين وأسرهم، والتي تتبناها إدارة الاتصال الحكومي بتريندز، ممثلة بقسم إسعاد العاملين والمتعاملين وتحرص عليها.



تنسيق



وأوضح الدكتور العلي، أن تعزيز التعاون والتنسيق بين المراكز والمؤسسات يمثل جزءاً من رؤية تريندز البحثية المعرفية التي تستشرف المستقبل وتشارك في صنعه، كما أنها تشكل فرصة للمساهمة في تحقيق العديد من المبادرات والخدمات التي تعزز المسؤولية المجتمعية وقيم الشراكة المؤسسية وأنماط الحياة الإيجابية.

وتتيح المذكرة انضمام «مركز تريندز للبحوث والاستشارات» إلى برنامج «إسعاد» حيث سيزودهم مركز بطاقة إسعاد بالبطاقة وكذلك إشعارات بالشركات والمؤسسات التجارية التي ستمنحهم المزايا ذاتها التي يحصل عليها موظفو شرطة دبي وموظفو الجهات الأخرى المنضمة إلى برنامج إسعاد.

وأثناء توقيع المذكرة استمع وفد «مركز ترندز» إلى شرح قدمته منى العامري حول بطاقة إسعاد والقطاعات التي تشكلها ومستوى العلاقة مع مختلف الشركات والمؤسسات التجارية داخل الدولة وخارجها، بالإضافة إلى التطبيق الذكي والموقع الإلكتروني لبطاقة إسعاد الذي يمكن مستخدميه من الاطلاع على الخصومات التي تشمل مختلف القطاعات في الصحة، التعليم، والسياحة والسفر، المطاعم، المجمعات التجارية، الأسرة، الفنادق وغيرها من القطاعات.

ويأتي توقيع المذكرة انطلاقاً من حرص الطرفين على دعم وتعزيز أواصر التعاون فيما بينهما وسعياً نحو تكامل الجهود وبناء المشاريع المشتركة وتعزيز علاقات الشراكة بما يحقق المنفعة المتبادلة والأهداف العامة للطرفين.

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