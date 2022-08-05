محمد الشرقي يستقبل سلطان الجابر ويبحثان مستجدات العمل في أدنوك البرية بالفجيرة

المصدر: وام

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استقبل سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، في قصر الرميلة معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة "الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية " أدنوك " ومجموعة شركاتها.

وجرى خلال اللقاء الاطلاع على آخر مستجدات العمل في المنشآت البترولية التابعة لشركة أدنوك في إمارة الفجيرة، والاطمئنان على سير الأعمال المستجدة في أدنوك البرية - مصب الفجيرة بعد الأحوال الجوية التي تعرضت لها الإمارة مؤخرًا.

وأكد سمو ولي عهد الفجيرة خلال اللقاء على تقديم الدعم الكامل للمنطقة، بتوجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة ومتابعة سموه المتواصلة لمتطلبات إنجاز العمل بشكل تام.

من جانبه أشاد معالي الدكتور سلطان الجابر بدور حكومة الفجيرة وجهود السلطات المدنية فيها في تقديم الدعم المتكامل في الحفاظ على أمن المناطق الحيوية بالإمارة ومتابعة عملها الاعتيادي.

حضر اللقاء سعادة سالم الزحمي مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة.

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