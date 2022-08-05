وزارة الدفاع تعلن انتهاء عملية "الأيدي الوفية"

المصدر: البيان

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أعلنت قيادة العمليات المشتركة بوزارة الدفاع عن انتهاء عملية (الأيدي الوفية) في إسنادها للسلطات المدنية في المنطقة الشرقية بنجاح.

وتقدمت بالشكر الجزيل للجهات المعنية على التعاون المشترك بما يخدم وطننا الغالي وشعبنا الوفي، مؤكدة استعدادها لتقديم الدعم اللازم في أي زمان ومكان.

#وزارة_الدفاع: تعلن قيادة العمليات المشتركة بوزارة الدفاع عن انتهاء عملية #الأيدي_الوفية في إسنادها للسلطات المدنية في المنطقة الشرقية بنجاح، وتتقدم بالشكر الجزيل للجهات المعنية على التعاون المشترك بما يخدم الوطن وتعلن استعدادها لتقديم الدعم اللازم في أي زمان ومكان.@modgovae pic.twitter.com/SwawPktfBN — صحيفة البيان (@AlBayanNews) August 5, 2022

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