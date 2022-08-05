لجنة الفجيرة لحصر أضرار السيول تباشر أعمالها الميدانية

المصدر: الفجيرة - البيان

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باشرت لجنة الفجيرة لحصر أضرار الأمطار والسيول أعمالها الميدانية في المناطق المتضررة من جراء السيول التي شهدتها إمارة الفجيرة.

هذا وواصلت الأمطار الغزيرة والمتوسطة أمس هطولها على مناطق متفرقة في الدولة، وذلك مع توفر الفرصة لتكوّن السحب الركامية على بعض المناطق الشرقية والشمالية صاحبتها رياح قوية ونشطة وصلت سرعتها إلى 45 كيلومتراً في الساعة، وكانت مثيرة للغبار والأتربة وأدت إلى تدني الرؤية الأفقية في عدد من المناطق المكشوفة.

وسجلت أعلى درجة حرارة على الدولة أمس بمقدار 47.2 درجة مئوية في المنامة بعجمان عند الثانية ظهراً، فيما سجلت أقل درجة في الفرفار بالفجيرة بواقع 25 درجة مئوية عند الـ3.30 فجراً بتوقيت الإمارات.

ويتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون طقس اليوم صحواً إلى غائم جزئياً بوجه عام، مع احتمال تكون بعض السحب الركامية شرقاً وجنوباً بعد الظهر، وتكون الرياح جنوبية غربية تتحول إلى شمالية غربية وشمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً وتكون مثيرة للغبار، وتصل سرعتها إلى 40 كيلومتراً في الساعة.

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