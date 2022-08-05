المصدر: (دبي - البيان)

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أُعلِن في دبي عن إطلاق جمعية «بادر» المجتمعية، التي تهدف لترسيخ مفهوم العمل المجتمعي والتطوعي للأسرة في دبي.

وتهدف هذه المؤسسة الأهلية الجديدة إلى دعم الفرق التطوعية ومساعدتها، والتعاون مع الجهات المجتمعية المعنية بالأسرة والمجتمع، وتعزيز الريادة الأسرية في صناعة المبادرات المجتمعية معرفياً.

وأوضحت الدكتورة مريم حسين البلوشي، رئيسة الجمعية أن «بادر» تعكس ريادة إمارة دبي ودولة الإمارات في العمل الخيري، مضيفة أن الجمعية ستعمل على تنفيذ أهدافها من خلال العديد من الخطوات العملية مثل تقديم الخدمات الاستشارية التي تخدم الأسرة الإماراتية، وإيجاد منصة معلومات للعمل التطوعي، وتقديم الاستشارات حول كيفية بناء فريق تطوعي أسري، وعقد المؤتمرات والندوات العلمية، وتنظيم حملات تدريبية لتنمية مهارات أفراد الأسرة، وإجراء الدراسات المتخصصة، والتوعية بأهمية العمل المجتمعي والتطوعي في خدمة الدولة.

وأشارت البلوشي إلى أن الجمعية ستعمل أيضاً على إعداد بحوث ودراسات حول القضايا والظواهر المجتمعية ذات الصلة بالعمل التطوعي والمجتمعي، بالإضافة إلى المسوحات والدراسات التحليلية والمقارنة في المجالات المرتبطة بعمل الجمعية.

من جانبه، قال الدكتور طالب غلوم عضو مجلس إدارة جمعية بادر المجتمعية إن الجمعية تعد إحدى ثمرات المناخ التطوعي الذي حرصت دولة الإمارات على إيجاده وغرسه في نفوس أبنائها.

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