جمعية رعاية الأحداث في خورفكان تكرّم هيئة آل مكتوم الخيرية

المصدر: دبي- البيان

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اختتمت جمعية توعية ورعاية الأحداث بخورفكان دورة الأنشطة الصيفية والحرف القديمة في مؤسسة حياكم أقربوا للتراثيات، وكرمت هيئة آل مكتوم الخيرية الراعي للدورة.

وأشار الدكتور محمد عبدالله مراد أمين السر العام لجمعية توعية ورعاية الأحداث إلى أن هذه النوعية من الدورات الحياتية تكسب أبناءنا الخبرة والتعرف على تاريخ الحرف التراثية، التي كانت سائدة سابقاً، حيث تمثل الحرف والصناعات الجانب المنتج من حياة المجتمع، حيث تتداخل الحرف في مدلولها العام مع مفهوم الصناعات التقليدية، فإذا كان الرعي والصيد والزراعة والتجارة والتطبيب من الحرف فإن الحدادة والصناعة والحياكة والنجارة تمثل الصناعات.

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