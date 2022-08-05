إشادة أسترالية بجهود بلدية الشارقة

المصدر: (الشارقة - وام)

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أشاد وفد من جامعة ملبورن الأسترالية بإمكانيات بلدية الشارقة في تحليل العينات المختلفة في مختبر الأغذية والبيطرة، وفي مختبر البيئة والمواد الاستهلاكية، ومختبر مواد البناء، بفضل ما تحتويه من أجهزة متطورة وحديثة، حيث تمتاز بالدقة في التحليل بإشراف كادر عمل متميز، وذلك لمواكبة التطور الحاصل في مجال التحليل والتدقيق، وابتكار أساليب جديدة في التدقيق والرقابة في العمل.

جاء ذلك خلال زيارة الوفد الأسترالي لبلدية مدينة الشارقة، حيث اطلع على أحدث أجهزتها في المختبرات المركزية وإدارة الرقابة والسلامة الصحية ومكتب تقييم المطابقة والكفاءات البشرية والأنظمة المعززة لمسيرة ريادة البلدية في مجال تحليل العينات والتفتيش وتقييم المطابقة.

حضر اللقاء الشيخة الدكتورة نجلاء علي المعلا مدير إدارة المختبرات المركزية، والدكتورة محدثة الهاشمي رئيس هيئة الشارقة للتعليم الخاص، والدكتور وارويك بيلي أستاذ طب الخيول في قسم العلوم البيطرية بجامعة ولاية واشنطن، والدكتور جون فيزيكيرلي عميد كلية العلوم البيطرية والزراعية بجامعة ملبورن الأسترالية.

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