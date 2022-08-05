17 مليون درهم إنفاق «بيت الخير» عبر برنامج «أمان» حتى يوليو

المصدر: دبي - وام

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أعلنت جمعية بيت الخير أن إجمالي المساعدات التي تم تقديمها عبر برنامج «أمان» للأسر المسجلة بها بلغ منذ بداية 2022 وحتى يوليو الماضي 17 مليوناً و119 ألفاً و950 درهماً استفادت منها 2476 أسرة.

وأكد عابدين طاهر العوضي مدير عام «بيت الخير» أن «أمان» يعد أهم برامج التكافل المجتمعي التي تنفذها الجمعية لدعم الأسر المتعففة ومحدودة الدخل.

وأوضح أن البرنامج يضم أربعة مشاريع تشمل «مشروع الدعم النقدي» الذي يقدم مساعدات مالية شهرية للأسر، وأنفق منذ بداية العام وحتى نهاية يوليو الماضي 9 ملايين و939 ألفاً و500 درهم لدعم 1399 أسرة، إضافة إلى «مشروع الدعم العيني الشهري للأسر المحتاجة» وأنفق حتى الآن مليوناً و766 ألفاً و250 درهماً استفادت منها 392 أسرة..

وأما المشروع الثالث فيتمثل في «دعم أسر الأيتام» ويسعى لتوفير ظروف معيشية متكاملة لهذه الفئة، وأنفق خلال الفترة ذاتها 5 ملايين و19 ألفاً و800 درهم لصالح 629 أسرة الأيتام، ويعنى المشروع الأخير بدعم أصحاب الهمم بتوفير ما يلبي احتياجاتهم ومستلزماتهم، وبلغ الإنفاق بهذا المشروع منذ بداية العام 394 ألفاً و400 درهم استفادت منه 56 أسرة.

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