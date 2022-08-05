جائزة رأس الخيمة للقرآن الكريم تفتح باب التسجيل في مسابقاتها

المصدر: رأس الخيمة - وام

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أعلنت جائزة رأس الخيمة للقرآن الكريم ــ التي تقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة ــ عن فتح باب التسجيل والمشاركة في مسابقاتها المتنوعة والمتاحة لمختلف شرائح المجتمع في دورتها الحادية والعشرين حسب شروطها المحددة.

ويستمر استقبال طلبات التسجيل لمدة شهرين، وذلك ابتداء من أول أغسطس الجاري ولغاية نهاية سبتمبر المقبل، وتعتبر الجائزة إحدى الفعاليات البارزة في إمارة رأس الخيمة والتي تنظمها مؤسسة رأس الخيمة للقرآن الكريم وعلومه سنوياً.

وأشاد أحمد محمد الشحي مدير عام المؤسسة، بالإقبال الكبير واللافت منذ اليوم الأول على التسجيل في الجائزة، والذي عكس الحرص الشديد والاهتمام المجتمعي بهذه المسابقة القرآنية الرائدة، مشيداً بفريق العمل الذي يتابع طلبات التسجيل ويتعامل معها وفق الآليات المحددة، وكذلك من خلال استقبال استفسارات المهتمين والراغبين في التنافس في هذه الدورة المباركة، مبيناً ما تحظى به الجائزة من دعم ورعاية متميزة من القيادة الحكيمة، التي ترعى باستمرار المسابقات القرآنية وتذلل كافة السبل لإنجاحها، متمنياً التوفيق والسداد لكل المشاركين في الجائزة من الذكور والإناث.

وأشار الدكتور أحمد إبراهيم سبيعان أمين عام الجائزة رئيس اللجنة العليا المنظمة لها، إلى تحقيق الجائزة مزيداً من التميز والتألق هذه السنة، ومن مظاهر ذلك الانتقال إلى التحول الرقمي وإتاحة فرصة التسجيل الذكي أمام كافة الشرائح من خلال الموقع الإلكتروني للمؤسسة، وذلك لأول مرة في تاريخ الجائزة.

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