مستشفى الكويت بالشارقة يجري 939 عملية جراحية بالنصف الأول

المصدر: الشارقة - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أجرى مستشفى الكويت بالشارقة التابع لمؤسسة الإمارات للخدمات الصحية 939 عملية جراحية خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل 573 عملية لنفس الفترة من العام 2021، كما استقبل 15040 مريضاً مقابل 10992 مريضاً للنصف الأول من العام الماضي.

كما سجلت البيانات الإحصائية زيادة أعداد المترددين على العيادات الخارجية إلى 10434 متعاملاً، مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي الذي وصل إلى 8483 متعاملاً، وذلك تماشياً مع مساعي مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية الهادفة إلى تقديم أفضل الممارسات العالمية في مجال توفير الخدمات الصحية المتميزة.

تقنيات

وأشار الدكتور عيسى المعلمي مساعد المدير للشؤون الطبية والفنية بمستشفى الكويت إلى أن إدخال أحدث التقنيات العلاجية والخدمات الصحية إلى المستشفى رفع نسبة المتعاملين الراغبين في الحصول على الخدمات الطبية ولا سيما العمليات الجراحية وذلك نظراً لدقة التشخيص وسرعة الأداء وتقليل بقاء المريض بالمستشفى والحصول على ثقة المرضى وتقديم خدمات صحية متميزة.

وأكد المعلمي حرص مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية على تحديث الخدمات الصحية والاستكشافية ومواكبتها لأحدث التطورات العالمية، بالإضافة لتدريب الكادر الطبي والفني للتعامل مع كافة الحالات المرضية الأمر الذي انعكس إيجابياً على مستوى الخدمات المقدمة.

60 دقيقة

وبدوره لفت الدكتور كريم مصطفى رئيس قسم الحوادث والطوارئ بمستشفى الكويت بالشارقة، إلى أن قسم الطوارئ لديهم تصدر مستشفيات المؤسسة في سرعة تقديم العلاج اللازم لمرضى الجلطات الدماغية 2021 /‏‏2020 في فترة زمنية لا تتعدى 60 دقيقة، مؤكداً أن زيادة نسبة المترددين على قسم الطوارئ التي أقرّت المؤسسة خطة شاملة لتوسعته وإعادة تجهيزه، يأتي ثمرة لجهود المؤسسة في تطوير البنية التحتية في مستشفياتها.

دلالات

ومن جانبها أشارت عفراء سالم مدير مستشفى الكويت بالشارقة أن استخدام الدلالات الإحصائية لمتابعة الزيادة في أعداد الخدمات الصحية وتطويرها مطلب ضروري يواكب التطورات المتسارعة في المجال الصحي، موضحة أن المستشفى شهد مؤخراً ارتفاع عدد العمليات الجراحية التي يجريها، وهو مؤشر إيجابي للتعافي من الجائحة، بالإضافة إلى زيادة عدد المترددين على العيادات الخارجية ومراجعي قسم الطوارئ، فضلاً عن الزيادة الملحوظة في أعداد المترددين على عيادة الصحة النفسية في النصف الأول من العام الجاري والذي سجل 3419 مريضاً مقارنة بـ2619 مريضاً بالنصف الأول من العام الماضي.

جودة

يعتبر مستشفى الكويت بالشارقة من بين المستشفيات المتميزة التابعة لمؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، التي ينضوي تحت مظلتها 17 مستشفى توفر أعلى معايير الخدمات الصحية، والتي تستند إلى أحدث ما توصلت إليها التكنولوجيا الطبية والعلاجية في العالم.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز