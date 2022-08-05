الإمارات العالمية للألمنيوم تكرّم فريق الاستجابة لـجائحة «كورونا»

المصدر: دبي - البيان

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اطلع عبدالناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، أكبر شركة صناعية في الدولة خارج قطاع النفط والغاز، على المركز الطبي للشركة في الطويلة ليوجه الشكر لفريق الاستجابة لجائحة «كوفيد 19» التابع لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، الذين تعهدوا بالحفاظ على سلامة الجميع في موقع الشركة.

وتعتبر شركة الإمارات العالمية للألمنيوم شركة صناعية حيوية وركيزة أساسية في اقتصاد الدولة وغينيا. وواصل الآلاف من موظفي شركة الإمارات العالمية للألمنيوم العمل في الموقع طوال فترة الجائحة من أجل إدارة العمليات الصناعية للشركة وضمان استمرارية إنتاج المعدن الذي يحتاجه العالم. وتنتج شركة الإمارات العالمية للألمنيوم واحداً من كل 25 طناً من الألمنيوم المنتج في جميع أنحاء العالم.

واتبعت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم الإرشادات والتوجيهات التي وضعتها الدولة وسلطات غينيا لحماية موظفيها.

وفي الدولة، يعمل في المراكز الطبية التابعة لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم بشكل دائم 65 طبيباً وممرضاً وموظفين آخرين، وهم ملتزمون بتقديم الدعم على مدار الساعة للحفاظ على سلامة الموظفين. واستجابة لتفشي جائحة «كوفيد 19»، استعانت الشركة بفريقين طبيين آخرين للتركيز بشكل خاص على إجراء فحوص الكشف عن الفيروس للموظفين والمقاولين الذين يعملون في مواقع الشركة.

وفي جمهورية غينيا، ضاعفت الشركة الفريق الطبي التابع لها من أجل دعم ورعاية الموظفين. كما تعاونت مع السلطات المعنية لتوعية المجتمعات المجاورة بتدابير الوقاية الأساسية وتزويدهم بمعدات التعقيم والتنظيف التي يحتاجونها.

وأجرت الفرق الطبية في شركة الإمارات العالمية للألمنيوم حتى الآن أكثر من 350 ألف فحص PCR وعملت على تلقيح أكثر من 14 ألف موظف ومقاول. وعلى مدار أكثر من عامين، واصل الفريق مراقبة آخر تطورات الجائحة.

تحديات

قال عبدالناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم: يعتبر كل موظف عمل في مواقع الشركة أثناء الجائحة بطلاً، وقد اعتمدنا جميعاً على فريق جائحة «كوفيد 19» للحفاظ على سلامتنا كل يوم. ورغم التحديات غير المسبوقة، كان تفانيكم والتزامكم تجاه زملائكم مصدر إلهام لنا جميعاً. ونيابة عن جميع العاملين في شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، أشكركم على جهودكم التي لولاها ما تمكنّا من الاستمرار في توفير المعدن الذي يجعل الحياة العصرية ممكنة.

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