مجلس حكماء المسلمين يشارك في معرض الكتاب الإسلامي بإندونيسيا

المصدر: (أبوظبي - البيان)

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شهد جناح مجلس حكماء المسلمين بمعرض الكتاب الإسلامي بإندونيسيا، في فعاليات يومه الأول، إقبالاً ونشاطاً كبيرين من رواد المعرض، من الأسر والباحثين وطلاب العلم، وذلك في ظل ما يتميز به جناح المجلس من إصدارات ومؤلفات متنوعة تلبي احتياجات الجمهور بفئاته المختلفة.

وحظي جناح المجلس بمشاركة متنوعة من مختلف فئات الجمهور مع الندوات الثقافية التي نظمها الجناح، وحاضر فيها عدد من المفكرين والمثقفين من مختلف دول العالم الإسلامي؛ حيث ناقش الدكتور محمد زين المجد الحاكم السابق لنوسا تنجارا الغربية والدكتور محمد خليل نفيس رئيس مجلس العلماء الإندونيسي لشؤون الدعوة، ظاهرة الإسلاموفوبيا وكيفية مواجهتها.

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