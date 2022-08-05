«التنمية الأسرية» تطلق «بطاقة بركتنا» لتعزيز حياة كبار المواطنين

المصدر: أبوظبي-البيان

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أطلقت مؤسسة التنمية الأسرية «بطاقة بركتنا» لفئة كبار المواطنين ومن في حكمهم تحت شعار «كبار في الخبرة وكبار في العطاء»، وذلك انطلاقاً من رؤية ورسالة مؤسسة التنمية الأسرية ومجالات اهتمامها المتمثلة في الدعم المتكامل والشامل لهذه الفئة المهمة في المجتمع، وتعزيز صلة الأبناء بهم، وتوعية الأسر بالمتطلبات والاحتياجات النفسية والصحية والاجتماعية والاقتصادية للمراحل العمرية المتقدمة بما يضمن اندماجها في المجتمع مع فئات عمرية مختلفة، وتوفير حياة كريمة وآمنة لأفرادها.

خدمات وتسهيلات

تُمنح «بطاقة بركتنا» لفئة كبار المواطنين والمقيمين«60 سنة فأكثر» المسجلين في قاعدة بيانات المؤسسة، حيث تتضمن كافة الخدمات والتسهيلات المقدمة من الجهات الحكومية وشبه الحكومية بإمارة أبوظبي لفئة كبار المواطنين ومن في حكمهم، إضافة إلى مزايا وخدمات بطاقة فزعة المُقدمة خصيصاً لكبار المواطنين والمقيمين ضمن مذكرة التفاهم المبرمة بين المؤسسة وصندوق التكافل الاجتماعي بوزارة الداخلية لتوفير المزايا والخصومات في القطاع الخاص.

جاءت «بطاقة بركتنا» نتاج الجهود المضنية التي تبذلها مؤسسة التنمية الأسرية لإتاحة الخدمات الحكومية والتسهيلات والمزايا بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين والمتمثلين في (دائرة تنمية المجتمع، ديوان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، ديوان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين، دائرة الإسناد الحكومي، دائرة البلديات والنقل بلدية مدينة أبوظبي، دائرة القضاء، دائرة التنمية الاقتصادية، هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، هيئة أبوظبي للإسكان، هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي، مؤسسة الرعاية الاجتماعية وشؤون القصر، مركز النقل المتكامل، شرطة أبوظبي، فزعة، الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، هيئة البيئة ـ أبوظبي، مجلس أبوظبي الرياضي، هيئة أبوظبي الرقمية، صندوق أبوظبي للتقاعد، مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي ـ تعليم، هيئة أبوظبي للدفاع المدني، نادي تراث الإمارات، صندوق الزكاة، الهلال الأحمر الإماراتي، شركة أبوظبي للخدمات الصحية ـ صحة، ضمان، هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية ـ اتصالات ـ دو، منصتي، المؤسسة العامة لحديقة الحيوان والأحياء المائية بالعين).

تهدف «بطاقة بركتنا»إلى حصر كافة الخدمات المقدمة لكبار المواطنين ومن في حكمهم ضمن منظومة عمل واحدة تسهل استفادتهم منها، وتعريف كبار المواطنين بالخدمات والتسهيلات المتوافرة والمقدمة لهم في كافة القطاعات على المستوى المحلي والاتحادي، بالإضافة إلى توفير تسهيلات وخصومات لكبار المواطنين من القطاعات المختلفة لتحسين جودة حياتهم.

وأكدت مريم محمد الرميثي مدير عام مؤسسة التنمية الأسرية، أن المؤسسة تولي فئة كبار المواطنين أهمية كبيرة وتحرص بشكلٍ دائمٍ على تخفيف الأعباء عنهم من خلال تسهيل وصولهم للخدمات وتقديم أوجه الرعاية الاجتماعية المتكاملة لهذه الفئة المهمة في المجتمع، وذلك بهدف الارتقاء بجودة حياتهم وتمكينهم من المشاركة والانخراط في المجتمع باعتبارهم بركة الدار وجزءاً لا يتجزأ من نسيج المجتمع الإماراتي.

مزايا

تتيح «بطاقة بركتنا» العديد من المزايا التي تمكن كبار المواطنين ومن في حكمهم من معرفة الخدمات المُقدمة من الجهات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة المشاركة في البطاقة، من خلال الكتيب المرفق للبطاقة والتطبيق الذكي، الأمر الذي سيسهل وصولهم وحصولهم على الخدمات، وأيضاً توفير الخدمات والتسهيلات والمميزات التي تقدمها الجهات الحكومية في بطاقة واحدة.

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