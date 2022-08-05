كبار المواطنين يتعرفون على إنجازات مركز محمد بن راشد للفضاء

المصدر: (دبي - البيان)

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نظم مركز سعادة كبار المواطنين بعجمان التابع لوزارة تنمية المجتمع، رحلة تثقيفية لعدد من كبار المواطنين والمواطنات منتسبي النادي النهاري، إلى مركز محمد بن راشد للفضاء، وذلك ضمن فعاليات «المنصة الصيفية المجتمعية» و«صيفنا سعادة».

جاءت الزيارة في إطار سعي الوزارة لتعريف كبار المواطنين بالمنجزات الحضارية والعلمية التي تشهدها الدولة، تماشياً مع مستهدفات السياسة الوطنية لكبار المواطنين بمحاورها التي تعزز الحياة النشطة لهذه الفئة.

وقد عبّر كبار المواطنين عن سعادتهم وشكرهم لمنظمي هذه الزيارة التي أكسبتهم المعارف والمعلومات في مجال الفضاء، ووضعتهم في صورة التقدم العلمي الذي تحرزه الدولة في كل المجالات، ولا سيما في مجال تكنولوجيا الفضاء.

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