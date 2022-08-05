«قضاء أبوظبي» و«الوطنية لإدارة الطوارئ» تبحثان تعزيز الشراكة

المصدر: أبوظبي - وام

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استقبلت دائرة القضاء في أبوظبي، وفداً من الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، وذلك في إطار تعزيز سبل التعاون والشراكة وتبادل المعارف في المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما يسهم في دعم الاستقرار الأمني والاجتماعي والاقتصادي.

وتأتي الزيارة تماشياً مع توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بتبادل الخبرات مع مختلف الجهات المعنية، لتحقيق التكامل بين المؤسسات المحلية والاتحادية، وصولاً إلى تطبيق أفضل الممارسات العالمية.

وكان المهندس سعيد العمودي، مدير مركز العلوم الجنائية والإلكترونية بدائرة القضاء، استقبل الوفد الذي ترأسه حمد سيف الكعبي، مدير إدارة حوادث المواد الخطرة في الهيئة، وبحثا أطر تقوية أواصر الشراكة الفاعلة لتحقيق التطلعات الريادية.

وتعرف الوفد خلال الزيارة على مهام وأقسام مركز العلوم الجنائية والإلكترونية التابع للدائرة، والذي يقدم خدمات متنوعة عبر منظومة متطورة ومتكاملة وفق أرقى المستويات العالمية، بما يضمن فاعلية منظومة العدالة الجنائية، وصولاً إلى تحقيق قضاء عادل وناجز.

واطلع الوفد على آليات عمل المختبر الكيميائي ونطاقه وكوادره المتخصصة وموارده الفنية المستخدمة في فحص المضبوطات المختلفة والعينات البيولوجية لتحديد أنواع المواد المخدرة وفحصها بشكل عام في مختلف القضايا، وآليات عمل المختبر الإلكتروني واختصاصاته وبرامجه التحليلية وأحدث التقنيات والتكنولوجيا المتطورة في المختبر وتطورها النوعي، والذي يضطلع بدور محوري في مساندة المحاكم والنيابات في قضايا الجرائم الإلكترونية المعروضة عليهم، حيث يعمل على فحص الهواتف الذكية والشبكات والحواسب الآلية وحسابات التواصل الاجتماعي.

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