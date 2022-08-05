تواصل هطول أمطار الخير

المصدر: (أبوظبي - مصطفى خليفة)

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واصلت الأمطار الغزيرة والمتوسطة أمس هطولها على مناطق متفرقة في الدولة، وذلك مع توفر الفرصة لتكوّن السحب الركامية على بعض المناطق الشرقية والشمالية صاحبتها رياح قوية ونشطة وصلت سرعتها إلى 45 كيلومتراً في الساعة، وكانت مثيرة للغبار والأتربة وأدت إلى تدني الرؤية الأفقية في عدد من المناطق المكشوفة، وذلك من الـ 1.30 ظهراً وحتى الـ 8 مساءً.

وسقطت أمطار تراوحت بين الغزيرة والمتوسطة على الوقن والقوع والساد والزعلة وزعبة ورماح والهير والعامرة وناهل والليسيلي والظاهر وملاقط في العين وكانت غزيرة ومصحوبة بالبرد على طريق سويحان والساد.

وسجلت أعلى درجة حرارة على الدولة أمس بمقدار 47.2 درجة مئوية في المنامة بعجمان عند الـ 02 عصراً، فيما سجلت أقل درجة في الفرفار بالفجيرة بواقع 25 درجة مئوية عند الـ 3.30 فجراً بتوقيت الإمارات.

ويتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون طقس اليوم صحواً إلى غائم جزئياً بوجه عام، مع احتمال تكون بعض السحب الركامية شرقاً وجنوباً بعد الظهر، وتكون الرياح جنوبية غربية تتحول إلى شمالية غربية وشمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً وتكون مثيرة للغبار، وتصل سرعتها إلى 40 كيلومتراً في الساعة.

ويوم غد، يتوقع أن يكون الطقس صحواً إلى غائم جزئياً بوجه عام، وتظهر السحب شرقاً وقد تكون ركامية بعد الظهر، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً، وتتراوح سرعتها من 15 إلى 35 كيلومتراً في الساعة، والبحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

ومن جهة أخرى، سجلت المحطات الأرضية التابعة للمركز الوطني للأرصاد أمس هزة أرضية جنوب إيران بلغت 4 درجات بمقياس ريختر عند الساعة الثانية و45 دقيقة فجراً بتوقيت الإمارات.

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