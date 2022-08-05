«دبي للإخصاب» الأول عالمياً بحصوله على الاعتماد الكندي مرتين توالياً

المصدر: دبي - البيان

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تمكن مركز دبي للإخصاب من تجديد الاعتماد العالمي من الهيئة الكندية الدولية في مجال الصحة الإنجابية عن «الفئة الماسية» ليكون بذلك المركز الحكومي الأول والوحيد على مستوى العالم يحصل على هذا الاعتماد للمرة الثانية على التوالي، وذلك بعد تطبيق كافة متطلبات الحصول على هذه الفئة التي تعد أعلى فئة تمنح لمختبرات مراكز المساعدة الطبية على الإنجاب.

ويعكس هذا الاعتماد الخدمات المتميزة التي يقدمها مركز دبي للإخصاب المتماشية مع المعايير العالمية المطبقة في المراكز المتخصصة والتي تسهم في تعزيز سلامة المرضى، والتعامل الآمن مع العينات البشرية في جميع مراحل العلاج بتقنيات المساعدة الطبية على الإنجاب.

وأكد الدكتور أحمد بن كلبان المدير التنفيذي لقطاع الرعاية الصحية التخصصية بهيئة الصحة بدبي على أهمية هذا الاعتماد، ودوره الفاعل في تعزيز القدرة التنافسية لمركز دبي للإخصاب كوجهة مثالية للمرضى من مختلف دول العالم، مشيراً إلى الجهود التي قامت بها فرق العمل المختلفة للحصول على هذا الإنجاز، وإعداد وتأهيل خدمات المركز للتوافق مع المعايير العالمية لجودة وسلامة الخدمات الصحية في الهيئة الكندية الدولية، وهو الأمر الذي يؤكد التزام الهيئة بمواصلة تقديم خدماتها الصحية، وفقاً للمعايير العالمية المطبقة في هذا المجال.

ريادة

وقال الدكتور بن كلبان: إن مركز دبي للإخصاب يعد أحد أهم المراكز الطبية التخصصية الرائدة على مستوى منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط في مجال تقديم خدمات المساعدة الطبية على الحمل والإنجاب، وهو من المراكز الرئيسية في الدولة التي تسهم بمبادرات متنوعة لتحسين نتائج مؤشرات انخفاض الخصوبة لدى مختلف الجنسيات من جميع أنحاء العالم، حيث يطبق أفضل البروتوكولات والممارسات العلاجية في مجال الإخصاب لرفع معدلات الحمل، وتحسين الصحة الإنجابية، وبما يتجاوز النسب العالمية في هذا المجال.

معايير

ومن جانبها قالت هناء طحواره مديرة مركز دبي للإخصاب: إن حصول المركز على هذا الاعتماد جاء بعد اجتياز المركز لكافة شروط ومتطلبات الحصول على هذا الاعتماد بعد عملية التدقيق والمراجعة من قبل مجموعة من الخبراء المتخصصين في مجال خدمات الإخصاب من الهيئة الكندية والتي ركزت على كافة الجوانب المهنية التخصصية والتقنية والأجهزة والمعدات الطبية، والتأكد من مدى التزام المركز بتطبيق المعايير والشروط اللازمة للحصول على هذا الاعتماد، إضافة إلى تنفيذ برنامج الزيارات الميدانية لتقييم مدى جاهزية مختبر علم الأجنة في مقر المبنى الجديد للمركز، والقيام بعقد ورش عمل لشرح متطلبات ومعايير تجديد الاعتماد حيث ركزت الزيارات على التقييم المبدئي لتجديد الاعتماد خلال شهر فبراير 2022، والتقييم النهائية للاعتماد وإصدار شهادة الاعتماد الدولي خلال شهر يونيو الماضي 2022.

واستعرضت نتائج التقييم التي حصل عليها المركز والتي فاقت التوقعات ومكنت المركز من الحصول على شهادة تميز ضمن الفئة الماسية بنسبة 98.8% ولمدة 3 سنوات، وذلك بعد حصوله على الاعتماد لأول مرة في عام 2016، مشيرة إلى المعايير التي يركز عليها برنامج الاعتماد والتي تشمل: القيادة، وجودة إجراءات العمل في مختبر الإخصاب، وجودة وإجراءات العمل لمختلف الخدمات في المركز بشكل عام، وبما يضمن الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة وفق المعايير العالمية للحصول على الاعتراف العالمي.

كما ركز التقييم على مدى التزام المركز بتطبيق المعايير البالغ عددها 484 معياراً، حيث تمكن المركز من تحقيق أعلى مستوى لتطبيق معايير القيادة بنسبة 100% البالغ عددها 112 معياراً، وتحقيق أعلى مستوى لنتائج تطبيق المعايير الفنية المرتبطة بجميع العلاجات وإجراءات العمل ومجالاته في مختبر علم الأجنة التابع لمركز دبي للأخصاب لعدد 372 معياراً حيث حقق المركز نتيجة بنسبة 97.60%.

امتياز

أكدت هناء طحواره أن معايير الهيئة الكندية تساعد مقدمي الخدمات الصحية على تلبيه طلبات الامتياز في مجال الصحة الإنجابية، والحفاظ على الجودة وسلامة المرضى، وتحسين ورفع كفاءة الأداء العام لمختلف سياسات العمل بجودة عالية، وبما يسهم في تقليل مستوى المخاطر، وضمان تأمين متطلبات التعامل الآمن مع العينات البشرية، أو الأجنة الملقحة بأعلى مستوى من الحذر والأمان.

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