وزارة الدفاع تشارك في الاجتماع الـ 14 للجنة الإدارة والقوى البشرية لدول التعاون

المصدر: وام

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شارك وفد من وزارة الدفاع برئاسة عبدالله محمد صالح رئيس هيئة الموارد البشرية في الاجتماع الرابع عشر للجنة الإدارة والقوى البشرية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي عقد بدولة الكويت، وتم خلاله بحث سبل التعاون المشترك وتفعيل آلية العمل في مجال الإدارة ضمن إطار موحد للقوات المسلحة لدول مجلس التعاون الخليجي.

وتهدف مثل هذه الاجتماعات إلى توحيد وتطوير مفاهيم الإدارة والقوى البشرية بدول المجلس ..وتأتي ضمن التعاون المشترك لتبادل الرؤى والخبرات والتنسيق العسكري بين الأشقاء في دول مجلس التعاون والقيادة العسكرية الموحدة.

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