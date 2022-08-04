تنويه مهم من مؤسسة الإمارات للتعليم بشأن الزي المدرسي الجديد

المصدر: البيان

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تنوه مؤسسة التعليم المدرسي بأنها تلقت بعض الملاحظات من أولياء الأمور والميدان على الزي المدرسي الجديد الخاص برياض الأطفال للبنات، وتفيد بأنه تم توجيه المورد للاستجابة لهذه الملاحظات وتغيير الزي بما يحقق راحة الأطفال خلال اليوم الدراسي ورضى أولياء الأمور.

كما تنوه المؤسسة بأنه تم اعتماد آلية جديدة عند تغيير الزي مستقبلاً حيث سيتم إشراك ممثلين عن المدارس والميدان التربوي بالإضافة لمصممين إماراتيين لتصميم واختيار الأزياء المدرسية مستقبلا بما يحقق المتطلبات التعليمية وتوفر الراحة للطلاب وتنسجم مع أفضل الممارسات التعليمية الوطنية.

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