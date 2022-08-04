«إسلامية دبي» و«كهرباء الشارقة» تبحثان التعاون في ترشيد الطاقة

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

استقبلت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي مؤخراً وفداً من هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، ضم كلاً من المهندس راشد محمد ماجد المرزوقي مساعد مدير إدارة الترشيد بالهيئة، والمهندس أحمد عبدالله المحضار رئيس قسم مراقبة الاستهلاك، وكان في استقبالهم من الدائرة المهندس محمد جاسم المنصوري مدير إدارة خدمات ورعاية المساجد، والمهندس محمد عبدالرحيم المرزوقي رئيس قسم رعاية المساجد والمهندس علي الماس مهندس كهرباء والمهندس محمد طالب مهندس التكييف بالدائرة.

جاءت الزيارة في إطار الاطلاع على أفضل الممارسات في مجال ترشيد استهلاك الطاقة، والاطلاع على تجربة مساجد دبي، وتبادل المعرفة والخبرات.

كما تم عقد اجتماع موسع مع المعنيين تم فيه عرض الخارطة الاستراتيجية لمساجد دبي 2022 - 2024م والاطلاع على تجربة مساجد دبي وآلية العمل بعنوان (مساجد عامرة وتجربة سعيدة) بهدف تقديم خدمات دينية وفنية ذات قيمة مضافة، وعمارة متكاملة لمساجد مستدامة في إمارة دبي، كما تم الاطلاع على المحاور الرئيسية وهي تصميم المساجد، وحلول ترشيد الطاقة، والتقنيات والمواد المستخدمة في المساجد، والمشاريع والمبادرات والنتائج، حيث تم عمل مسح ميداني للمساجد والاطلاع على وضعها الحالي وتقديم مقترحات مضمونة لترشيد استهلاك الطاقة بالمساجد بنسبة 20%. وأوضح المهندس محمد جاسم المنصوري أنه تم عرض ومناقشة المواد الصديقة للبيئة المستخدمة في المساجد وتقديم حلول ترشيد الطاقة منها استبدال الإنارة بـLED، وتحسين وقت استخدام تكييف الهواء.

وفي نهاية الزيارة أثنى الوفد الزائر على جهود الدائرة في حلول ترشيد الطاقة في مساجد دبي وتجربتهم الرائدة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز