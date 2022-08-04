ورشة توعوية لسائقي الأجرة و«توصيل الطلبات» حول السلامة المرورية

المصدر: (أبوظبي - البيان)

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نفذت شرطة أبوظبي واللجنة المشتركة للسلامة المرورية والتي تترأسها دائرة البلديات والنقل، ورشة توعية لسائقي سيارات الأجرة وسائقي دراجات توصيل الطلبات «طلبات، ديليفرو، أمريكانا» في مدينة العين حول السلامة المرورية وبالتعاون مع مركز النقل المتكامل.

وأكد العميد محمد ضاحي الحميري مدير مديرية المرور والدوريات، أن التوعية الاستباقية، تهدف للارتقاء بقطاع النقل بسيارات الأجرة إلى أعلى المستويات، مشيراً إلى تنبيه السائقين بأهمية الحرص على سلامة مركبات الأجرة والالتزام بقانون المرور، وخفض السرعات وزيادة الانتباه وربط حزام الأمان وعدم الانشغال بالهاتف أثناء القيادة على نحو يعكس الصورة الحضارية عن النقل بمركبات الأجرة بإمارة أبوظبي للجمهور والزوار.

وأوضح المقدم سيف محمد العامري نائب مدير إدارة مرور العين أن المبادرة ركزت على رفع مستوى الوعي المروري لدى سائقي الأجرة وسائقي دراجات توصيل الطلبات وتم تقديمها بعدة لغات، العربية والانجليزية والأوردو.

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