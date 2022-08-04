«أوقاف دبي» تطلق «فكر معنا» لتطوير خدماتها العقارية

المصدر: دبي - البيان

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أطلقت مؤسسة الأوقاف وشؤون القصر بدبي مبادرة «فكر معنا» التي تهدف إلى تعزيز الشراكة بين المؤسسة والمجتمع، من خلال تقديم المقترحات التي تسهم في تطوير الخدمات العقارية المقدمة.

وأفادت المؤسسة بأنها خصصت رقماً خاصاً للتواصل من خلال تطبيق «واتساب» عبر إرسال التسجيلات الصوتية أو الرسائل النصية أو الصور لإيضاح الملاحظات المراد الإبلاغ عنها أو أي مقترح يمكن أن يسهم في تطوير الخدمات العقارية المقدمة في المباني السكنية أو المحلات الملحقة بالمساجد المدارة من قبل المؤسسة.

وأكد أحمد أبو شهاب مدير إدارة الاستثمار لمؤسسة الأوقاف وشؤون القصر بدبي حرص المؤسسة على تعزيز التواصل مع المجتمع من خلال كل الوسائل المتاحة، وهو ما تسعى إليه من خلال إطلاق مبادرة «فكر معنا».

وأضاف أبو شهاب: تتيح المبادرة للمستأجرين في المباني التابعة للمؤسسة ومرتادي أوقاف المساجد عرض مقترحاتهم عبر تطبيق «واتساب» الخاص بالمبادرة، وسيطلع المختصون على هذه الملاحظات ليتم الاستفادة منها في تطوير العقارات التابعة لمحفظة المؤسسة العقارية.

مقترحات

ودعا أبو شهاب كل أفراد المجتمع للمشاركة في المبادرة بمقترحاتهم لافتاً إلى أن جميع المقترحات ستكون موضع ترحيب واهتمام، وستتم دراستها من قبل فريق مختص. وخصصت المؤسسة الرقم الهاتفي 054-7923294 للمشاركة في المبادرة عبر تطبيق «واتساب» لإرسال المقترحات إما بالكتابة أو تسجيل صوتي أو صورة.

يذكر أن مؤسسة الأوقاف وشؤون القصر بدبي تدير عدداً من الأبنية السكنية والفيلات والمحلات التجارية في إمارة دبي تتوزع على مناطق البدع والقوز والورقاء والنهدة والبرشاء وغيرها، وفق أعلى مستويات الخدمة وبأسعار منافسة مقارنة بالمباني العقارية المماثلة.

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