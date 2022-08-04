الإمارات للتنمية الاجتماعية تطلق «صيفك على كيفك»

المصدر: (رأس الخيمة - أحمد أبوالفتوح)

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أطلقت جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية في رأس الخيمة، الاثنين الماضي فعاليات برنامج المعسكر الصيفي للموسم الـ 10 تحت شعار «صيفك على كيفك» بمشاركة 100 طالب وطالبة، تتراوح أعمارهم من 9 سنوات إلى 12 سنة ولمدة 3 أسابيع ليختتم 18 أغسطس الجاري.

وأوضح خلف إسماعيل مدير عام الجمعية، أن المعسكر يهدف إلى استثمار وقت الفراغ للطلاب وغرس قيم الولاء والانتماء الوطني وتطبيق معايير المواطنة الإيجابية وتعزيز مهارات العمل الجماعي والتعاوني وترسيخ القيم الثقافية والقيادية بأسلوب عملي تطبيقي، مؤكداً أن برامج المعسكر تجمع بين مسارات التمكين والتدريب والترفيه واكتشاف المهارات والابتكار، وانطلقت فكرة البرنامج من خلال أهمية تعزيز الثقة بالنفس لدى المشاركين وتطوير مهارات الحياة.

وأكد إسماعيل أن اللجنة المنظمة للمعسكر الصيفي وضعت كل إمكانياتها لتوفير الأجواء المناسبة للطلبة المشاركين، وتشجيعهم على تنفيذ البرنامج الشامل، بهدف تعزيز ارتباط الطلبة بالهوية الوطنية وتعميق روح الولاء والانتماء للوطن الغالي وقيادته الرشيدة، مشيداً بالتعاون الإيجابي للشركاء الاستراتيجيين في دعم ونجاح البرنامج الصيفي، إلى جانب الدعم الكبير الذي يقدمه أولياء الأمور وحرصهم على مشاركة أولادهم في الأنشطة الصيفية المختلفة.

وأشار إلى أن المعسكر الصيفي، يضم باقة متنوعة من الورش التدريبية العملية والعلمية، بالإضافة لتعليم اللغة الإنجليزية وأساسيات البرمجة، بالإضافة للأنشطة الرياضية للفئات المشاركة، والزيارات الميدانية للمصانع الإماراتية للتعرف على الصناعات الوطنية.

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