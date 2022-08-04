989 حالة شفاء جديدة من «كورونا» ولا وفيات

المصدر: أبوظبي - وام

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أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن شفاء 989 حالة جديدة لمصابين بالفيروس وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 973.711 حالة.

‌‎كما أعلنت الوزارة عدم تسجيل أي حالة وفاة في الـ 24 ساعة الماضية، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 2.335 حالة.

‌‎وإلى ذلك وتماشياً مع خطة الوزارة لتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات في الدولة بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد والمخالطين لهم وعزلهم، أعلنت الوزارة عن إجراء 235.936 فحصاً جديداً على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.‌

‎وساهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الدولة وتوسيع نطاق الفحوصات على مستوى الدولة في الكشف عن 1.009 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 994.693 حالة.

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