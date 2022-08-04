شما بنت محمد تزور جامعة أكسفورد

المصدر: لندن - وام

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زارت الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية، والشيخة حمدة بنت سعيد بن حمدان آل نهيان، والشيخة روضة بنت نهيان بن زايد آل نهيان، جامعة أكسفورد بالمملكة المتحدة، والتي تحتل الصدارة في ترتيب الجامعات العالمية طبقاً لتصنيف التايمز للجامعات عام 2022.

وجاء ذلك ضمن لقاءات الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان في القارة الأوروبية، والتي تسعى فيها للتعرف على آليات العمل والتعليم داخل أعرق الجامعات العالمية، وعقد شراكات تنعكس على العملية التعليمية والثقافية في الدولة بالأثر الإيجابي، وذلك من منطلق إيمانها بأن التبادل الثقافي والمعرفي والتفاعل الإيجابي بين الثقافات، والذي يستند إلى الوعي بقيم التسامح والتعايش، يبدأ من الحوار المباشر والفكري ما بين المؤسسات التعليمية والثقافية بين المجتمعات.

واستمعت الشيخة الدكتورة شما، والشيخة حمدة، والشيخة روضة، لعرض تعريفي من كارولين رايس عن الجامعة وما تقدمه من خدمات عملية وبحثية ذات تاريخ عميق في خدمة العلم والبشرية في كافة المجالات، حيث فاق عدد من حاز جائزة نوبل في العلوم المختلفة في جامعة أكسفورد والمنتسبين إليها على ما يزيد على 55 عالماً، كما تناول العرض التعريف بالبرامج المميزة التي تقدمها الجامعة.

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