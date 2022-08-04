سلطان بن أحمد يشهد تخريج الدورة الــ35 لـ«أصدقاء الشرطة»

المصدر: الشارقة - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

شهد سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، صباح أمس، ‏حفل تخريج الدورة الصيفية الـ35 لأصدقاء الشرطة لعام 2022، والذي أقيم ‏في ‏قصر الثقافة بالشارقة.

وهدف البرنامج الصيفي لأصدقاء الشرطة الذي نظمته إدارة الإعلام والعلاقات العامة، وأكاديمية ‏العلوم ‏الشرطية، ‏ونادي الشارقة ‏لرياضات الدفاع عن النفس ‏لمدة شهر، إلى رفع مستوى مهارات الطلاب المكتسبة، وإضافتها إلى ‏‏مهاراتهم الحياتية من العلوم والثقة بالنفس، وصقل شخصيتهم، وتعزيز معرفتهم بدور الجهات والأجهزة ‏الأمنية في تعزيز الولاء والانتماء الوطني.

وبدأ الحفل بالسلام الوطني، وتلاوة آيات من الذكر الحكيم، وقدم بعدها أصدقاء الشرطة من الخريجين عرضاً عسكرياً اشتمل على أداء القسم ‏لدولة الإمارات العربية المتحدة ‏وحركات المشاة، وفك وتركيب السلاح وهي من ضمن المهارات التي ‏عمل على تدريبهم عليها ‏مشرفو ‏الدورة، وغيرها من الفقرات التي جسدت قيم الولاء والوفاء وحب الوطن. وتلا ذلك عرض لمادة فلمية حول ما تضمنته دورة أصدقاء الشرطة هذا العام، وأهم الأنشطة والفعاليات ‏النظرية ‏والتطبيقية التي شهدها الطلاب ‏خلال الدورة والتي شملت التدريب العسكري وعدداً متنوعاً من الفعاليات والبرامج والزيارات ‏والمحاضرات، والتي ‏كان لها ‏الأثر الإيجابي والكبير على المتدربين في استثمار أوقات الفراغ من خلال التوجيه والتوعية وغرس مفاهيم ‏الولاء ‏والانتماء للوطن والاهتمام بتطوير المهارات في المجالات المختلفة.

وفي ختام الحفل، قام سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي‏‏، بتكريم الطلبة الخريجين من برنامج أصدقاء الشرطة لهذا العام، والجهات الراعية التي ساهمت في إنجاح البرنامج الصيفي، كما تفضل سموه بالتقاط الصور التذكارية مع منتسبي دورة أصدقاء الشرطة بهذه المناسبة.

مهارات

قدم صديقا الشرطة خليفة أحمد المزروعي، ونورة عبدالله الحمادي، كلمة بالنيابة عن الخريجين، أعربا فيها عن سعادتهما بإتاحة الفرصة لهما ولزملائهما للمشاركة بالدورة لهذا العام، حيث إن البرنامج الصيفي أسهم في صقل مهاراتهم، وتوظيف ‎طاقاتهم في مختلف الجوانب الشرطية والأمنية.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز