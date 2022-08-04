«الخدمات العلاجية الخارجية» في «صحة» تنال البورد الإماراتي

المصدر: (العين - وام)

ت + ت - الحجم الطبيعي

نالت إدارة الخدمات العلاجية الخارجية - إحدى منشآت «صحة» البورد الإماراتي بعد استيفاء معايير الاعتماد المؤسسي وذلك في تأكيد على مكانة «الخدمات العلاجية الخارجية» كمعهد رائد للتعليم الطبي تتوافر فيه كافة المتطلبات لتقديم خدمات تدريب عالية الجودة إلى أخصائيي الرعاية الصحية في مختلف أنحاء الدولة.

وقام الدكتور محمد الحوقاني الأمين العام للمعهد الوطني للتخصصات الصحية بتسليم شهادة الاعتماد المؤسسي للبورد الإماراتي إلى الخدمات العلاجية الخارجية بحضور الدكتور غانم الحساني مدير إدارة التعليم بمجموعة «صحة» والدكتورة نورة خميس الغيثي، المدير التنفيذي بالإنابة للخدمات العلاجية الخارجية، والدكتور عمر نصيب الجابري، المدير الطبي التنفيذي، والدكتورة لطيفة محمد الكتبي، مدير الإدارة الطبية.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز