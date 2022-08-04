برامج الأطباء الزائرين في «دبي الطبية».. خبرات عالمية نوعية

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تسهم برامج الأطباء الزائرين بدعم المنظومة الصحية من خلال استقدام خبرات طبية وكفاءات عالمية متخصصة وتوفير قناة لتبادل الخبرات وتأهيل الكوادر المحلية، بشكل يرتقي بالخدمات الصحية المحلية، ويتيح للمرضى الوصول إلى أحدث العلاجات المتطورة على يد أرقى الخبرات العالمية في مدن إقامتهم.

وتواصل دبي توفير أفضل نظم الرعاية الصحية في المنطقة انسجاماً مع رؤية الإمارة الهادفة لدعم البحث والابتكار في القطاع الطبي، والتي تستكملها عبر شراكات عالمية ترتقي بقطاع الرعاية الصحية لتحقيق رفاهية وصحة المجتمع.

ولطالما لعبت مدينة دبي الطبية دوراً مهماً في ترسيخ مكانة دبي وجهة رائدة للرعاية الصحية على مستوى العالم، حيث عملت على تطوير شبكة متكاملة بمستويات عالمية وبيئة فريدة لازدهار شركات الرعاية الصحية.

وتقدم لشركاء أعمالها من مختلف القطاعات مجموعة من الخدمات الاستثنائية والتسهيلات وبنية تحتية عالية الجودة لمساعدتهم على تنمية استثماراتهم، فضلاً عما توفره من منصات وحلول مبتكرة تلبي احتياجات الشركات من مختلف الأحجام.

منصة C37

وتتجسد إحدى آخر ثمرات هذه الرؤية في إطلاق منصة C37 والتي توفر مساحة عمل طبية مجهزة للأطباء المستقلين والزائرين، وتوفر لهم مختلف أشكال الدعم الإداري ليتمكن الأطباء من التركيز على توفير خدماتهم للمرضى.

وتستقطب المنصة اهتماماً كبيراً من الأطباء الزائرين لما توفره لهم من وصول مباشر للمرضى في دبي والمنطقة. وبالإضافة إلى ذلك، شهدت مدينة دبي الطبية أخيراً تعاوناً رائداً بين «مركز كليمنصو الطبي» ومؤسسة «جونز هوبكنز ميديسين» البارزة في مجال الرعاية الصحية بالولايات المتحدة الأمريكية لتقديم برنامج طبي متكامل يشمل العمليات الجراحية والطب السريري في تخصصات طبية مختلفة، كسرطان الثدي وأمراض الغدة الدرقية وطب الأعصاب والصحة الجنسية والمسالك البولية.

ويعد هذا التعاون الأول من نوعه لمؤسسة «جونز هوبكنز ميديسين» في المنطقة، والذي توفر بموجبه نخبة من الأطباء والجراحين الزائرين المشهود لخبراتهم عالمياً، والذين سيقدمون خدماتهم العلاجية عالية الجودة على مدار العام انطلاقاً من مدينة دبي الطبية، من خلال توظيف خبراتهم وأبحاثهم في تخصصاتهم الطبية المعتبرة.

تدريب

وفي هذا السياق، يوفر مركز جونز هوبكنز لسرطان الثدي بقيادة البروفيسور مهران حبيبي علاجات رائدة عالمياً في مجال رعاية السرطان مع مجموعة من أكفأ الجراحين، إلى جانب توفير التدريب العملي ضمن «مركز كليمنصو الطبي» في مدينة دبي الطبية. ويقدم المركز منهجية رائدة في العلاج تقوم على دراسة جينات الأورام لتوفير علاجات هرمونية وكيماوية ترصد مدى مقاومة المرضى للعلاج لتطوير الحلول الملائمة.

جودة

تفعل مدينة دبي الطبية تبادل المعلومات والخبرات وتوفير علاجات نوعية للمرضى في دبي بشكل يجنبهم مشقة السفر خارج الدولة. مما يساهم بالنتيجة في تحقيق الأهداف الوطنية الرامية إلى رفع كفاءة القطاع الصحي في الدولة وتعزيز تنافسية دبي وجهة رائدة في مجال الرعاية الصحية المبتكرة.

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