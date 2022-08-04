توعية مربي الثروة الحيوانية بطرق التعامل مع التقلبات الجوية

المصدر: أبوظبي - منى خليفة

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وجّهت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، عبر منصاتها الرقمية على وسائل التواصل الاجتماعي، أصحاب المزارع ومربي الثروة الحيوانية بالإمارة بالعديد من الإرشادات الفنية والاحتياطات اللازمة لتوعيتهم بمخاطر التقلبات الجوية، التي قد ينتج عنها أضرار تهدد المزارع والعزب وسلامة العمال.

ودعت الهيئة المزارعين والمربين إلى إبقاء المواشي والإبل في حظائرها عند حدوث تقلبات جوية كالرياح والأمطار، وتجنب وضعها في الأماكن المفتوحة لئلا تكون عرضة للتيارات الهوائية والأمطار، مع ضرورة توفير المياه اللازمة لشرب المواشي حتى لا تضطر لشرب مياه الأمطار المتجمعة في العزبة، وأكدت أنه في حال ظهور أعراض المرض على الحيوانات بأهمية الاستعانة بالطبيب البيطري لوصف الزوية التي تساعد في الحفاظ على مناعة الحيوانات، وخاصة خلال التقلبات الجوية وانخفاض درجات الحرارة، إلى ضرورة التأكد من فعالية أدوات ووسائل تصريف المياه في المزرعة، لضمان تصريف مياه الأمطار وعدم غمرها للمزروعات بما يهدد سلامة المحصول، هذا بالإضافة إلى التأكد من سلامة التمديدات الكهربائية بواسطة فني متخصص لضمان عدم حصول تماس كهربائي أو انقطاع بالتيار نتيجة الرياح أو الأمطار.

أدوات

أكدت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية ضرورة عدم ترك الأدوات المتحركة والمعدات في مهب الرياح لضمان عدم تطايرها وإلحاق الأذى بالمزروعات والبيوت الزجاجية، هذا بالإضافة إلى التأكد من عدم وجود أغصان مكسورة في أشجار المزرعة، حتى لا تتطاير بفعل الرياح الشديدة، وتلحق الضرر بالمزرعة.

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