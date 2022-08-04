جامعة الشارقة أول مؤسسة تعليم عالٍ بالدولة تعرض منتجاتها الغذائية العضوية في السوق

المصدر: الشارقة - البيان

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نجحت جامعة الشارقة كأول مؤسسة للتعليم العالي في الدولة بتنفيذ مشروع لإنتاج السماد العضوي وإنتاج منتجات زراعية عضوية في الحديقة المستدامة داخل الحرم الجامعي وتحصل على شهادة مطابقة المحاصيل العضوية الصادرة من وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وعرض المنتجات في أفرع جمعية الشارقة التعاونية، وذلك بهدف تعزيز استدامة القطاع الزراعي وزيادة نسبة المنتجات الغذائية العضوية المعروضة في السوق المحلي.

حيث عملت الجامعة على إنتاج سماد عضوي من النفايات القابلة للتحلل الحيوي والتي يتم تجميعها من حرم جامعة الشارقة منذ نوفمبر 2019، بهدف تقليل الانبعاثات الكربونية المسببة للاحتباس الحراري، وإثراء خصوبة التربة، وبالفعل تم تحويل نحو 7 آلاف كجم من المخلفات العضوية وتحويلها إلى 4 آلاف كجم من السماد، وتم استخدام هذا السماد العضوي في الحديقة المستدامة، وقد انتجت الحديقة المستدامة منذ ذلك الحين حوالي 200 كجم من المحاصيل الزراعية العضوية مثل: الطماطم، الجزر، جزر أسود، جزر أحمر، بطاطا حلوة، فجل، ملفوف، المورينجا، الأرز، القمح، الكينوا، وغيرها من المحاصيل الزراعية العضوية، وتم بيع ما يزيد على 70 كجم لمجتمع الحرم الجامعي.

ويأتي إنشاء الحديقة المستدامة في الجامعة كإحدى مبادرات مكتب الاستدامة، بهدف زيادة الوعي لدى مجتمع الجامعة بأهمية الاستدامة في كل المجالات من خلال تشجيع الطلبة وأعضاء الهيئات التدريسية والإدارية والفنية على ممارسة الزراعة العضوية في الحديقة المستدامة داخل الحرم الجامعي.

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