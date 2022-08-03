«خيرية الشارقة» تشكل لجنة لاستكمال دعم متضرري الأمطار

المصدر: الشارقة - البيان

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قررت جمعية الشارقة الخيرية، تشكيل لجنة عليا تتولى استكمال برامج الدعم الذي باشرت الجمعية في تقديمه لمتضرري الأمطار في المنطقة الوسطى منذ اللحظة الأولى لوقوع الأزمة.

وقال محمد راشد بن بيات نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الشارقة الخيرية: إنه بناءً على توجيهات الشيخ صقر بن محمد القاسمي رئيس مجلس الإدارة فقد تم تشكيل لجنة عليا برئاسة الدكتور يعقوب علي النقبي عضو مجلس الإدارة لتقييم ودراسة أوضاع الأسر المتضررة في المنطقة الشرقية والإمارات المجاورة وتقديم المساعدات اللازمة لهم لضمان العودة إلى منازلهم، وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة، موضحاً أن اللجنة أوكل إليها التنسيق مع دائرة الخدمات الاجتماعية ولجنة الإسكان الطارئ في حكومة الشارقة، ليتسنى القيام بتقديم الدعم للأسر المتعففة المسجلين في كشوف الجمعية، وكذلك المتضررين من أمطار السيول.

وتابع: كما أن اللجنة منوط بها تحديد متطلبات كل أسرة وفق ظروفها وعدد أفرادها مما يسهم في تقديم الدعم الأمثل والمناسب الذي يضمن الاستقرار الأسري والسكني للمستحقين، موضحاً أن الجمعية ستتكفل من خلال اللجنة بالتعاقد مع الشركات المتخصصة في تنظيف المنازل من آثار الضرر والتكفل بشراء الأثاث المنزلي للأسر، بالإضافة إلى التنسيق مع دائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة للوقوف على احتياجات المساجد المتضررة جراء الأمطار.

فرق

وأشار إلى أن الجمعية لم تدخر جهداً، فمنذ اللحظة الأولى تواجدت فرق عملها في الميدان لدعم المتأثرين، فيما تأتي خطوة تشكيل اللجنة بهدف استمرارية العمل لما بعد عودة الحياة إلى طبيعتها، حيث توجد الكثير من الأسر التي تضررت منازلها وأصبحت بلا مسكن ومأوى مناسب، ومن هذا المنطلق فإن اللجنة سوف تركز على إصلاح تلك المساكن وتهيئتها لتصبح صالحة للمسكن.

وكانت الجمعية قد أعلنت في وقت سابق عن تواجد فرقها في موقع الحدث لتقديم الدعم وتوزيع الوجبات للمتضررين، بينما أكدت أخيراً على إنشاء لجنة مهمتها دراسة أوضاع المتضررين ما بعد انتهاء الأزمة منها تحديد قوائم بالمنازل التي بحاجة إلى إعادة ترميم توفير أجهزة بديلة بما يضمن استقرار الأسرة بعد عودة الحياة إلى طبيعتها.

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