85 بلاغاً تعاملت معها «كهرباء الشارقة» في المنطقة الوسطى خلال المنخفض الجوي

المصدر: الشارقة - البيان

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تعاملت فرق الطوارئ بهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة مع 85 بلاغاً من المشتركين في المنطقة الوسطى خلال الأيام الثلاثة التي شهدت سقوط أمطار غزيرة بسبب المنخفض الجوي في المنطقة، حيث قامت فرق العمل بالتعامل مع البلاغات ومعالجتها بمعدل لا يتجاوز 30 دقيقة بينما لم يشهد القطاع السكني حدوث أية أعطال أو انقطاع للتيار الكهربائي، وتنوعت البلاغات بين أعطال أعمدة الإنارة، وصناديق توزيع محولات الكهرباء للمناطق التابعة للإدارة في: الزبير، البطائح، تاهل، نزوى، ابن الرشيد، قطاه، حمده.

وأكد المهندس خليفة محمد الطنيجي مدير إدارة المنطقة الوسطى، أن الفرق الفنية تعاملت مع الأعطال في وقت قياسي ولم يتجاوز انقطاع التيار أكثر من نصف ساعة لفئات المشتركين الأخرى.

وأشار بعدم تلقي أي بلاغ انقطاع كهرباء عن المناطق السكنية نظراً لخطة الإدارة المدروسة من خلال تغيير مغذيات الطاقة لضمان عدم انقطاع التيار في المناطق السكنية باعتبارها من أولويات المناطق، وتم السيطرة على المناطق الصناعية والتجارية بنسبة 99% ولم يتم تلقي أي بلاغ انقطاع كهرباء عن المناطق الحكومية (البلديات - المدارس- مراكز الشرطة - المستشفيات) وتم تشغيل الخدمات في هذه المنشآت بنسبة 100%.

وأوضح أن الصيانة الدورية المستمرة والدراسة التي تم تنفيذها لتغيير كل المغذيات بتغذية جديدة مع تصنيفها (تجاري - صناعي- حكومي - سكني) لأقرب المناطق التي تتبع لها والمباني المنشأة أسهما بشكل كبير في استقرار الشبكة وانخفاض معدل الشكاوى والبلاغات خلال سقوط الأمطار.

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