الإمارات .. الأمطار الغزيرة تواصل هطولها والأرصاد يحذر من الرياح القوية

المصدر: أبوظبي ـ مصطفى خليفة

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خيمت السحب الركامية الكثيفة اليوم على أجزاء كبيرة من المناطق الشرقية في الدولة، نتج عنها سقوط أمطار غزيرة ومتوسطة على مناطق متفرقة.

وذكر المركز الوطني للأرصاد أن الفرصة كانت مهيأة لتكوّن سحب ركامية على بعض المناطق الشرقية تمتد على بعض المناطق الداخلية والجنوبية، يصاحبها سقوط أمطار ورياح نشطة السرعة وقوية أحياناً وصلت سرعتها 55 كم/س، مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية وذلك من الساعة من 1:30 ظهرا وحتى التاسعة مساء.

وهطلت أمطار غزيرة اليوم على العين وضواحيها في النباغ وصاع والطوية والقطارة وناهل وبدع بنت سعود والسلامات والمرخانية وكانت مصحوبة بالبرد، وكانت متوسطة إلى خفيفة على الهير والظاهر وأم غافة والفوعة وهيلي وخطم الشكلة.

ودعا المركز الوطني للأرصاد إلى توخّي الحيطة والحذر أثناء سقوط الأمطار الغزيرة والرياح القوية الهابطة من السحب على بعض المناطق الشرقية والتي قد تؤدي إلى تطاير الأجسام الصلبة وتدني مدى الرؤية الأفقية، كما حذّر من الاقتراب من أماكن جريان الأودية وتجمع المياه بسبب الأمطار الغزيرة وجريان المياه، كما حذّر من ارتياد البحر حاليا لاضطرابه وارتفاع الموج.

وسجلت اليوم أعلى درجة حرارة على الدولة في سويحان بالعين بواقع 47.4 ملم عند الساعة 14:15 عصرا، بينما سجلت أقل درجة في جبل جيس في رأس الخيمة بمقدار 24.9 درجة مئوية بعد ربع ساعة من منتصف الليل. بتوقيت الإمارات

ويتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون طقس الخميس غائما جزئياً إلى غائم أحياناً مع فرصة تكوّن السحب الركامية الممطرة بعد الظهر على بعض المناطق الشرقية والجنوبية، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة وقوية أحياناً مع السحب تكون مثيرة للغبار والأتربة، قد تصل إلى 45 كم/س، والبحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

ويوم الجمعة يكون الطقس صحوا إلى غائم جزئيا بوجه عام، مع احتمال تكون بعض السحب الركامية شرقاً بعد الظهر، والرياح جنوبية غربية تتحول إلى شمالية غربية وشمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار، وتقل سرعتها إلى 40 كم/س.

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