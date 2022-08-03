طقس الإمارات غداً .. غائما جزئياً

المصدر: وام

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توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائما جزئياً إلى غائم أحياناً مع فرصة تكون السحب الركامية الممطرة بعد الظهر على بعض المناطق الشرقية والجنوبية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة وقوية أحياناً مع السحب تكون مثيرة للغبار والأتربة.

الرياح : جنوبية شرقية – شمالية شرقية / 20 إلى 30 تصل إلى 45 كم/س .

الخليج العربي: خفيف الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 17:29المد الثاني عند الساعة 04:59 والجزر الأول عند الساعة 10:32 الجزر الثاني عند الساعة 23:28.

بحر عمان: خفيف الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 13:31 المد الثاني عند الساعة 02:46 والجزر الاول عند الساعة 20:30 والجزر الثاني عند الساعة 07:43.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا: المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى أبوظبي 44 35 70 25 دبي 43 36 75 30 الشارقة 43 33 75 25 عجمان 42 33 80 30 أم القيوين 43 32 75 25 رأس الخيمة42 32 70 30 الفجيرة 36 31 85 45 العين 45 31 60 25 ليوا 45 32 60 20 الرويس 43 32 65 25 السلع 44 33 70 25 دلما 41 33 80 30 طنب الكبرى 40 32 80 30 طنب الصغرى 40 32 80 30 أبو موسى 40 32 80 30

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