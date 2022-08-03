رئيس الدولة: «شاعر المليون» أمتع محبي الشعر في الدولة والعالم العربي

المصدر: أبوظبي - وام

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استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، أمس، في مجلس قصر البحر الشاعر مساعد بن طعساس الحارثي الفائز بلقب «شاعر المليون» وحامل البيرق للموسم العاشر للبرنامج، الذي تنظمه لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي.

وهنأ سموه الشاعر الحارثي بفوزه بـ«البيرق» كما بارك لجميع المتسابقين والمشاركين في برنامج «شاعر المليون»، الذين أمتعوا محبي الشعر في الدولة والعالم العربي.. معرباً عن شكره وتقديره للعاملين على البرنامج والمنظمين وكل من أسهم في إنجاحه واستمرار تألقه خلال كل المواسم السابقة.

من جانبه، أعرب الفائز بـ«شاعر المليون» عن بالغ سعادته بلقاء صاحب السمو رئيس الدولة مبدياً شكره وتقديره لدعم سموه لمبادرات دولة الإمارات الثقافية النوعية التي تسهم في إثراء المشهد الثقافي في المنطقة العربية بإبداعات الأدب والفن والفكر وتوفير منصة لإبراز أفضل المواهب الجديدة وصقل موهبتها للتميز والتألق في أفكارها وتقديمها. وتنافس على لقب حامل البيرق هذا الموسم 48 مشاركاً من مختلف الدول العربية.

حضر مجلس قصر البحر، سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، وسمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين، وسمو الشيخ سيف بن محمد آل نهيان، وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، وسمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ زايد بن محمد بن زايد آل نهيان، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين.

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