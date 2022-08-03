«ليوا عجمان للرطب والعسل» ينطلق بعد غدٍ

المصدر: عجمان - وام

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تحت رعاية صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، تنطلق بعد غد الجمعة، فعاليات الدورة السابعة من مهرجان ليوا عجمان للرطب والعسل، وتستمر لمدة 3 أيام في قاعة الإمارات للضيافة في إمارة عجمان.

وتنظم الدورة الحالية من مهرجان ليوا عجمان للرطب والعسل دائرة التنمية السياحية في عجمان، بمشاركة 400 جهة، حيث يهدف المهرجان إلى ترسيخ مكانة أشجار النخيل كرمز للتراث الإماراتي الأصيل، ومواصلة للدور الرائد الذي قام به مؤسس دولة الإمارات المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، في غرس مبدأ المحافظة على النخلة والاستثمار فيها، حيث يتضمن المهرجان العديد من الفعاليات التي تستهدف إحياء التراث والاحتفاء بالعادات والتقاليد الإماراتية العريقة، ضمن أجواء حافلة بالمرح والفعاليات المشوقة لكل أفراد العائلة.

ويقيم المهرجان عرضاً لأجود ما تنتجه أشجار النخيل في دولة الإمارات، حيث يستعرض العديد من المزارعين أفضل وأفخر أنواع الرطب والتمور، كما تشتمل فعاليات المهرجان على مسابقات مزاينة الرطب، ومسابقات العسل، ومسابقات الحمضيات والمانجو، والليمون، واللوز المحلي، ومسابقات الأكلات الشعبية، وذلك بهدف تشجيع الإنتاج المحلي، ودعم المزارعين في استدامة إنتاجهم المحلي.

ويشهد المهرجان العديد من المحاضرات والندوات التثقيفية حول أهمية الزراعة بشكل عام، ومكانة أشجار النخيل في التراث الإماراتي بشكل خاص، والسبل المتنوعة لإنتاج العسل المحلي بأجود أنواعه، إلى جانب ركن خاص بالأطفال الذي تم تصميمه خصيصاً ليمكّن الأطفال من الاطلاع على الأساليب المختلفة لزراعة النخلة والعناية بها، وترغيبهم في هذه المهنة من خلال إعداد ورش تعليمية وتفاعلية.

وتشمل الفعاليات أيضاً العروض التقليدية الشعبية، وركن السوق الشعبي، حيث تم تخصيص مساحة كبيرة للأسر المنتجة لعرض منتجاتها، وبيوت الحرف الشعبية لتعريف الزوار بتقاليد دولة الإمارات وتاريخها العريق.

وتحرص دائرة التنمية السياحية بعجمان على تنويع الأنشطة والفعاليات المصاحبة للمهرجان لاستقطاب الجمهور، ومنها تنظيم مزاد على المقتنيات الأثرية، والذي يقام في أول يوم من أيام المهرجان، ومزاد يومي لبيع الرطب والعسل، والذي يجد تجاوباً كبيراً من قبل الجمهور لجودة المنتجات المعروضة.

ويتضمن المهرجان منصات خاصة للمشاتل والمزارع لاستعراض أساليب الحلول البديلة وأحدث الممارسات والتقنيات في مجالات الزراعة البديلة والري وأنواع السماد التي تخدم بشكل كبير عملية تعزيز الأمن الغذائي واستدامة القطاع الزراعي في الدولة.

وقال الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة التنمية السياحية في عجمان: إن مهرجان ليوا عجمان للرطب والعسل يأتي في إطار الخطط الاستراتيجية للدائرة لتحقيق مساهمة فعّالة في تعزيز استدامة الأمن الغذائي للدولة، ودعم وتنمية قطاع زراعة النخيل، وإنتاج التمور على المستوى المحلي، حيث يعد المهرجان إحدى أهم الفعاليات التي تحرص «سياحة عجمان» على تنظيمه وتطويره نظراً لقيمته المضافة في دعم مسيرة التنمية التي تشهدها الإمارة، عبر تعزيز موقعها في قطاع الثروة الزراعية، وترسيخ مكانتها في مجال زراعة النخيل التي تشتهر بتنوّع وجودة أصنافه عبر مضاعفة الاهتمام بالنخيل، والمساهمة في دعم المزارعين وتطوير الصناعات المحلية القائمة على الرطب والارتقاء بها، ورفع جودة المنتج الإماراتي.

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