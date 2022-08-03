شراكة بين «دبي العطاء» و«كَفو» لتمويل بناء مدرسة في مالاوي

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت «كَفو» و«دبي العطاء»، إحدى مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، عن تعاونهما لتمويل بناء وتطوير مدرسة بالكامل في مالاوي، مع عودة الأطفال من حول العالم إلى المدارس هذا الشهر.

وتساعد كَفو على جمع التبرعات لمنح أطفال مالاوي فرصة لعيش هذه التجربة، من خلال تبرعات بقيمة 154,000 درهم للمساعدة على بناء وتشغيل مدرسة ابتدائية مكوّنة من صفّين خلال عام واحد، وتسع 100 طالب ومعلمين اثنين، كما ستعمل «كَفو» على تطوير أنشطة محو أمية تستمر 18 شهراً، ويستفيد منها الأهالي والبالغون ضمن هذه المجتمعات.

وتأتي هذه الشراكة في إطار حملة «لبنة لبنة» التي أطلقتها دبي العطاء، إذ ستعمل «كَفو» على تذليل العقبات والعوائق التي تحول دون توفير الموارد الضرورية لإلهام وتنشئة الجيل المقبل من المفكرين والمبدعين وقادة الغد. وبرعاية هذه المدرسة في مالاوي، سوف تدعم «كَفو» 100 طالب في مساعيهم للخروج من حلقة الفقر، مع الإسهام في زيادة نسب الالتحاق في المدارس بين 15 و20%. وتهدف هذه الجهود المشتركة لجمع الأموال لبناء فصل دراسي مجهّز بأدوات التعليم الابتدائي عالية الجودة. وسوف تكون المدرسة مقراً لتقديم دروس محو الأمية وبرامج التعليم لأكثر من 60 شخصاً بالغاً في الريف المالاوي.

تعاون

قال راشد الغرير، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة كَفو: يسعدنا أن نتعاون مع مؤسسة دبي العطاء من أجل إحداث فارق ملموس في مالاوي وتمكين الأطفال من الحصول على التعليم الضروري لهم. إن مبادراتنا في الإمارات في صميم كلّ ما نقوم به.

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