3 فئات في مسابقة أجمل الصقور خلال «أبوظبي للصيد والفروسية»

المصدر: أبوظبي - وام

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أعلن معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية عن إطلاق دورة جديدة من مسابقة «أجمل الصقور المكاثرة في الأسر». وتشمل المسابقة لهذا العام 3 فئات، هي: حر من حر «لكل من الإنتاجين المحلي والخارجي»، بيور جير «لكل من الإنتاجين المحلي والخارجي»، ومسابقة أجمل صقر من فئة جير شاهين.

وتتولى لجنة تحكيم مكونة من خبراء إماراتيين ودوليين في مجال الصقور وإكثارها ومن أعضاء في نادي صقاري الإمارات والاتحاد العالمي للصقارة والمحافظة على الطيور الجارحة «IAF» تقييم الصقور المشاركة بدقة وفق العديد من الشروط منها: الوزن وأبعاد جسم الطير «تفاصيل قياسات الرأس والجسم وأرجل الطير» بالإضافة إلى تناسق الريش ولونه وكذلك الصورة الجمالية العامة فضلاً عن صحة الطير وخلوه من الأمراض.

ويضفي قطاع الصقارة وصناعة وابتكار مستلزماتها أهمية بالغة على الدورة القادمة من المعرض التي تقام من 26 سبتمبر ولغاية 2 أكتوبر القادمين، وهو من أبرز القطاعات التي ينتظرها عشاق المعرض في كل عام منذ دورته الأولى العام 2003 والتي شكلت أحد أهم عوامل الجذب والنجاح على مدى الدورات اللاحقة.

تشجيع

جاء إطلاق المسابقة من منطلق تشجيع الصقارين على استخدام الصقور المكاثرة في الأسر في ممارسة رياضتهم المفضلة وتحفيز خبراء إكثار الصقور ومزارعها على إنتاج صقور أكبر حجماً وأجمل شكلاً من حيث الريش واللون والاستغناء بالتالي عن استخدام صقور الوحش في البرية بما يتيح لها فرص التكاثر بشكل أكبر.

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