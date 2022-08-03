3.92 ملايين راكب نقلتهم سيارات الأجرة خلال النصف الأول

المصدر: رأس الخيمة – أحمد أبوالفتوح

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كشف مكتوم ناصر مردد، نائب المدير العام لهيئة رأس الخيمة للمواصلات، أن مركبات الأجرة نقلت 3 ملايين و921 ألفاً و330 راكباً خلال النصف الأول من عام الجاري 2022 بنسبة نمو 7.3% مقارنة بالفترة نفسها من العام 2020 التي سجلت 3.654.452 ملايين راكب، وتحقيق انخفاض في زمن وصول المركبة للمتعاملين من خلال الحجز الذكي خلال 3 دقائق من وقت الطلب.

وأشار إلى أن عدد مستخدمي وسائل النقل العام سجل خلال النصف الأول من العام الجاري 308 آلاف و254 راكباً، في ظل التوسع وتشغيل الخطوط الداخلية الجديدة ضمن مشروع النقل العام الداخلي بالحافلات الذي يتضمن 4 مسارات رئيسية، وتغطي 86 كيلومتراً، وتشمل 54 محطة توقف، حيث تم تدعيم تلك المنظومة بتطبيق «راك باص» الذي يتيح للمتعاملين وضع خططهم المسبقة لرحلاتهم في حافلات النقل عبر المدن، مع إمكانية دفع تعرفة الرحلة إلكترونياً بطريقة سهلة وآمنة.

خدمات مستدامة

وأضاف: انطلاقاً من التوجهات الحكومية في دعم أصحاب الهمم واستراتيجية الهيئة لتوفير خدمات نقل مستدامة لضمان انسيابية النقل للجميع، أطلقت الهيئة خدمة التنقل المجاني لأصحاب الهمم عبر الحافلات العامة لتسهيل حركتهم وتنقلهم داخل الإمارة ومنها إلى الإمارات الأخرى، وذلك لتشجيعهم على المشاركة وتحفيزهم لاستخدام خيارات النقل التي توفرها الهيئة لهم، مؤكداً أن الهيئة تولي اهتماماً كبيراً بفئة أصحاب الهمم وتقديم خدمات نقل آمنه وصديقة لإصحاب الهمم.

وأردف: سجلت نسبة إغلاق ملاحظات المتعاملين 100%، وسجل عدد المكالمات الواردة لمركز الاتصال في الهيئة 44055 مكالمة من العملاء بنسبة نمو 9.3% مقارنة بالعام الماضي، كما سجلت نسبة إغلاق طلبات المفقودات والمعثورات في وسائل النقل نسبة 100%، وبلغ عدد المعاملات الإلكترونية خلال النسف الأول من العام الجاري 8600 معاملة إلكترونية عبر منصة الخدمات الرقمية للهيئة، بنسبة نمو 22% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

حجوزات ذكية

أوضح مكتوم ناصر مردد أن عدد الحجوزات الذكية لمركبات الأجرة سجل 54991 حجزاً بزيادة قدرها 151% عن العام الماضي، وسجلت نسبة رضا المتعاملين عن خدمة الحجز الذكي لمركبات الأجرة 98% حيث يتم العمل على تطوير آليات الهيئة للوصول إلى نسبة 100% لرضا المتعاملين.

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