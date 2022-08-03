الشارقة تطلق مركبة الأجرة الذكية الأولى من نوعها في المنطقة

المصدر: الشارقة - البيان

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دشنت أجرة الشارقة، التابعة للشارقة لإدارة الأصول، الذراع الاستثمارية لحكومة الشارقة، مركبة الأجرة الذكية الأولى من نوعها على مستوى الشرق الأوسط في تسخير خدمات الذكاء الاصطناعي على مستوى تشغيل المركبة والأمان، ويأتي ذلك تحقيقاً لخطة التحول الرقمي في إمارة الشارقة، وضمن سعيها في مواكبة التطور التقني والتكنولوجي بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي، إلى جانب رفع مستوى الخدمات المقدمة للجمهور، وفق أعلى معايير الأمن والسلامة.

مستشعرات

وقال خالد الكندي، المدير التنفيذي في أجرة الشارقة: تم تجهيز المركبة بمستشعرات وكاميرات ووحدة بيانات متنقلة وأجهزة أخرى مربوطة على نظام متكامل، بهدف الاستمرار في تطوير آليات العمل والاستفادة من أفضل الممارسات العالمية في مجال أنظمة النقل الذكية، والتي تسهم في زيادة فاعلية التشغيل، كما أن هذه التقنيات والأنظمة المتقدمة تعمل كأنظمة متكاملة لتقدم معلومات فورية ودقيقة متعلقة بحركة النقل.

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