الفرق التطوعية في الفجيرة تواصل أعمالها بهمم عالية

المصدر: الفجيرة - أحمد أبو الفتوح ووام

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أشاد الشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان رئيس مجلس إدارة مكتب فخر الوطن بجهود جميع الجهات المختصة في الدولة من أفراد شرطة ودفاع مدني ومتطوعين وكوادر طبية وفرق طوارئ وغيرهم في خط الدفاع الأول لتأمين سلامة السكان في المناطق الشرقية والشمالية من الدولة إثر الأمطار التي شهدتها تلك المناطق.

وأعرب عن شكره وتقديره للجهود المخلصة التي بذلها الجميع خلال الظروف المناخية التي شهدتها بعض مناطق الدولة.. مؤكداً أن جهودهم أسهمت بدور فاعل في مساعدة المتضررين في تلك المناطق والحفاظ على سلامتهم وعودة الحياة إلى طبيعتها.

فريق واحد

إلى ذلك، واصلت طواقم الفرق التطوعية في إمارة الفجيرة أعمالها بروح الفريق الواحد وهمم إماراتية عالية للعودة التدريجية واستعادة الحياة الطبيعية، بهدف دعم جهود الفرق الوطنية المشاركة بعملية «الأيدي الوفية» ومبادرة «معكم يداً بيد» في مختلف مناطق الإمارة، بعد توقفها مؤقتاً لضمان سلامة الفرق التطوعية، نظراً للتقلبات الجوية التي شهدتها المناطق الشرقية للدولة مساء أول من أمس، مؤكدين مواصلة أعمالهم حتى تستعيد إمارة الفجيرة جمالها المعهود.

مهام

وأكد خالد الطنيجي مدير برنامج «ساند» بمؤسسة الإمارات، أن الأعمال التطوعية واصلت مهامها أمس، بعد توقفها مؤقتاً نتيجة للتقلبات الجوية التي شهدتها المنطقة الشرقية للدولة، وذلك لضمان سلامة الفرق التطوعية وأفراد المجتمع المشاركين في أعمال تنظيف الشوارع.

تنظيف

ورصدت «البيان» مواصلة فرق العمل الميدانية أعمال سحب تجمعات مياه الأمطار المتبقية من مناطق إمارة الفجيرة، وتنظيف الشوارع والميادين من المخلفات والرمال المتراكمة بالتعاون مع الفرق المختصة التابعة لبلدية الفجيرة ودائرة الأشغال، حيث تسير عمليات الفرق الميدانية مهامها بصيانة الطرق المتضررة وإعادة تجميل الشوارع والأرصفة.

ونجحت جهود الفرق الوطنية المشاركة بعملية «الأيدي الوفية» بالتعاون مع المتطوعين في إخراج ونقل جميع مركبات الأهالي المتوقفة داخل الأنفاق والساحات العامة التي تضررت من ارتفاع منسوب مياه الأمطار، وجار حصر تلك الأضرار من قبل الجهات المختصة في الفجيرة، في ظل تأكيدات القيادة العامة لشرطة الفجيرة على أصحاب المركبات المتضررة إلى تسجيل طلباتهم إلكترونياً عبر الموقع الرسمي لوزارة الداخلية للحصول على شهادة ضرر المركبة.

جهود

من جانبها، واصلت جمعية الفجيرة الخيرية، جهودها على مدار الساعة بالتعاون مع الجهات المعنية المشاركة في عملية «الأيدي الوفية»، تكثيف ساعات العمل في الجمعية وزيادة عدد المتطوعين لتقديم المساعدات والاحتياجات الضرورية من توفير سكن ومواد غذائية وقسائم شرائية للمتضررين من السيول والأمطار.

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