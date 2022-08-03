وزارة الأوقاف الكويتية تطلع على جهود «إسلامية دبي» في التحول الرقمي

المصدر: دبي - البيان

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استقبلت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي أخيراً وفداً من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة الكويت، ضم كلاً من داوود العسعوسي الوكيل المساعد للتخطيط والتطوير، وعبد الحميد المطيري مدير الموارد البشرية والتطوير الإداري، وفهد الهلفي مراقب التطوير الإداري، وكان في مقدمة استقبالهم أحمد درويش المهيري المدير العام لدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بالإنابة، وبحضور بطي عبدالله الجميري المدير التنفيذي لقطاع الدعم المؤسسي، والدكتور أحمد عبد العزيز الحداد كبير مفتين- مدير إدارة الإفتاء بالدائرة.

وتأتي الزيارة في إطار الاطلاع على أفضل الممارسات نحو سعي وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة الكويت إلى رقمنة عملياتها والتحوُّل اللاورقي وإجراء مقارنة معيارية مع دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي. وقال بطي الجميري إن الدائرة تطبق أفضل الممارسات في مجال أتمتة الخدمات ورقمنتها، مما أسس لمخرجات مكَّنت الدائرة للتحوُّل الرقمي للخدمات بنسبة 100%، وذلك وفق متطلبات حكومة دبي (مركز نموذج دبي، ودبي الرقمية)، وإطلاق منصة إلكترونية ذكية متكاملة لإدارة علاقات المتعاملين (CRM) الذي أسهم في التحوُّل إلى دائرة رقمية لا ورقية، مؤكداً أن هذا النظام الجديد أسهم بفعالية في تطوير وتحسين نظام مركز الاتصال الموحد في الدائرة، ويعمل على تمكين موظفي تقديم الخدمة ومتابعة الأداء.

وأضاف الجميري إنه تم عقد اجتماع موسع مع المعنيين في الدائرة لاطلاع الوفد الزائر على المبادرات والمشاريع التقنية التي قامت بها الدائرة التي دعمت التحول الرقمي في عمليات الدائرة كافة. وأثنى الوفد الزائر على جهود الدائرة في التحول الرقمي آملين استمرار وتبادل العلاقات في سبيل تعزيز أطر التعاون ومجالات العمل المشترك.

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